Ніколи не купуйте таку спідню білизну - інфекції забезпечені

Носіння неправильної нижньої білизни може призвести до інфекцій. Тому дуже важливо підійти до вибору цієї частини одягу - правильно.

Яку білизну варто обирати і якої уникати, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

Як вибрати правильну білизну

"Як правило, ідеально підходить спідня білизна, яка добре сидить, регулює температуру та виготовлена з натуральних матеріалів", - повідомила доктор Сомі Джавайд.

Вона пояснила, що спідня білизна, яка описується як натуральна, що вбирає вологу, дихає і регулює температуру, забезпечить комфорт і підтримає здоров'я піхви.

Хороша спідня білизна має бути м'якою і не слизькою. Повітря краще циркулює через натуральні тканини, такі як бавовна, бамбук в порівнянні з синтетичними тканинами, такими як поліестер, нейлон та атлас.

"Жінкам для здоров'я вульви важливо мати хорошу циркуляцію повітря", - повідомила експерт.

Однак переваги бавовни (або будь-якої іншої тканини) можуть різнитися залежно від якості волокна, типу переплетення та обставин.

"Під час підвищеного потовиділення бавовна може утримувати занадто багато вологи, що призводить до надмірного зростання бактерій і грибків", - розповів доктор Скотт Д. Міллер.

У таких ситуаціях він пропонує поєднання бавовни та синтетичного волокна.

Яку білизну не можна купувати

Чистий поліестер "ймовірно, найгірша тканина для спідньої білизни", зазначив він.

"Хоча це один із найлегших матеріалів, він не вбирає вологу і не пропускає повітря", - додав лікар.

Тканина спідньої білизни також є важливим фактором, на який слід звернути увагу під час вибору.

До речі, стрінги справді шкідливі для здоров'я піхви, тому що вони повністю не закривають статеві органи.

Жіночі стрінги можуть бути тугими і обмежують і притягувати бактерії з прямої кишки до піхвового отвору, що може призвести до бактеріальної інфекції.