В Николаеве продавцы работали несмотря на локдаун: выгнали "копов" с рынка

В воскресенье утром, 4 апреля, в Николаеве на рынке "Колос" произошло столкновение между продавцами и полицейскими, поскольку город находится в "красной" карантинной зоне и работа рынков запрещена.

На рынке правоохранителей встретили предприниматели, которые протестовали против карантинных норм и ограничений их работы.

Представители власти требовали от предпринимателей выполнять условия карантина. По их словам, закрытие рынков должно уменьшить рост распространения коронавирусной инфекции.

Предприниматели возмущены тем, что рынки закрыли, а супермаркеты нет, хотя, по их словам, на рынке людей намного меньше. Поэтому они не понимают, почему происходит такая несправедливость.

Кроме того, предприниматели пожаловались на то, что им необходимо вносить 100% плату за аренду торговых мест, а также их никто не освобождал от уплаты налогов.

Работники рынка требовали, чтобы на рынок приехал мэр города Александр Сенкевич или губернатор Виталий Ким.

Предприниматели наняли адвоката, который заявил, что торговцы хотят обсудить формат дальнейшей работы с чиновниками на круглом столе. При этом он подчеркнул, что полиции нужно покинуть рынок.

"Пусть полиция уйдет. Крови нам здесь не нужно, это самое страшное", - говорили предприниматели.

Примерно час шло общение на повышенных тонах с предпринимателями. В итоге чиновники и полиция ушли с рынка, а торговцы продолжили свою работу.