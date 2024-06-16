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Нічого соромитися: 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів

Неділя 16 червня 2024 09:22
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Нічого соромитися: 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів Вікторія Варлей і Саша Бо (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У світі "фейстюну" завжди здається, що в тебе щось не так: чи то широкі стегна, чи то живіт, що випирає, чи то помітні розтяжки. Після народження дитини сприйняття власного тіла часто радикально змінюється, і багато жінок починають відчувати невдоволення своїм зовнішнім виглядом, особливо порівнюючи себе з "ідеальними" фотографіями знаменитостей.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися на реальні світлини українських блогерок, де вони не соромляться показувати себе справжніх (або майже справжніх).

Даша Євтух

Блогерка Даша Євтух, яка нещодавно народила доньку Феміду, сміливо ділилася кадрами свого шраму після кесаревого розтину.

"Коли бачила своє тіло, то хотілось плакати, та іноді і плакала. При ходьбі ти відчуваєш, як трясеться внизу живота. Тоді ти думаєш, що воно таким і буде, але це не так, то просто все на емоціях. Всі відходять і повертаються до свого попереднього зовнішнього вигляду, просто потрібен час", - писала вона.

Нічого соромитися: 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів

Нічого соромитися: 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів

Даша Євтух (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Саша Бо

Саша Бо, яка листопаді минулого року втретє стала мамою, показалася у спідньому на п'ятий день після пологів.

Олександра зазначила, що після пологів відновлюється так само, як і інші жінки. Однак блогерці пощастило з генетикою, тож її шкіра після народження третьої дитини залишилася в гарному стані.

Нічого соромитися: 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Таня Парфільєва

Блогерка та засновниця відомого бренду одягу Таня Парфільєва вперше стала мамою яка у серпні минулого року.

Через дев’ять місяців після пологів вона наважилася показати, який вигляд мало її тіло на п’ятий день після народження малюка.

Таня зазначила, що ніколи не страждала на РХП і гармонійно прийняла зміни у фігурі під час вагітності.

Нічого соромитися: 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів

Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Mamasita

7 червня українська королева тверку Марія Скорченко, вона ж блогерка Mamasita, вперше стала мамою.

Наступного дня вона також зазнімкувалася у спідньому і показала свій животик.

Нічого соромитися: 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів

Mamasita (фото: instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a)

Вікторія Варлей

Учасниця проекту "Холостяк-12" Вікторія Варлей народила первістка шляхом кесаревого розтину та не приховувала, що набрала вагу під час вагітності.

Втім, актриса зуміла дуже швидко схуднути.

Вона показалася у топі з відкритим животиком, на якому ніби й було шраму від операції.

Нічого соромитися: 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів

Вікторія Варлей (фото: nstagram.com/viktoriavarley)

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