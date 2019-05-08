Невимовна втрата: на Приазовье погиб командир десантно-штурмового отделения (фото)

В зоне ООС погиб Владимир Коваль (Коллаж РБК-Украина)

У погибшего бойца осталась жена и дочка

В зоне ООС погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, командир десантно-штурмового отделения, старшина Коваль Владимир Валентинович. Об этом сообщили на странице "79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что Коваль Владимир Валентинович погиб в результате прицельного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ночью, 8 мая. Завязался двухсторонний бой, и боец получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Владимир Коваль был уроженцем Хмельницкой области. У него осталась жена и дочь.

Владимир Коваль погиб 8 мая (facebook.com/79AMBUA)

"Неописуемая утрата угнетает, вызывает злость и слезы, не позволит нам сложить оружие. Наше совместное дело будет продолжено. Командование десантно-штурмовых войск и командование военной части выражают сочувствие родным и близким погибшего воина. Вечная Слава и память Герою!", - сказано в сообщении.

К словам сочувствия присоединились также и пользователи социальной сети.

Вечная память, царство Небесное нашему Герою, сочувствие родным и близким.

Склоняем головы. Вечная память герою Украины. Сочувствие родным. Одна боль и слезы.

Как больно нам, чужим людям, а как это выдержать родным?

Лучшие уходят на небо. Боже, прими их невинные души. Дай им Царство Небесное.

Братишка, как же так, мы с тобой прошли вместе 15 год. Даже не верится, что тебя с нами нет. Земля тебе пухом, Слава Герою.

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