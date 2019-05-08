Невимовна втрата: на Приазов'ї загинув командир десантно-штурмового відділення (фото)

В зоні ООС загинув Володимир Коваль (Колаж РБК-Україна)

У загиблого бійця залишилася дружина і донька

У зоні ООС загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, командир десантно-штурмового відділення, старшина Коваль Володимир Валентинович. Про це повідомили на сторінці "79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв" у соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що Коваль Володимир Валентинович загинув в результаті прицільного обстрілу з боку незаконних збройних формувань вночі, 8 травня. Зав'язався двосторонній бій, і боєць отримав важкі поранення, несумісні з життям.

Володимир Коваль був родом з Хмельницької області. У нього залишилася дружина і дочка.

Володимир Коваль загинув 8 травня (facebook.com/79AMBUA)

"Невимовна втрата пригнічує, викликає лють і сльози, не дозволить нам скласти зброю. Наша спільна справа буде продовжена. Командування десантно-штурмових військ командування військової частини висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна Слава і пам'ять Герою!", - сказано в повідомленні.

До слів співчуття приєдналися також і користувачі соціальної мережі.

Вічна пам'ять, царство Небесне нашому Герою, співчуття рідним і близьким.

Схиляємо голови. Вічна пам'ять герою України. Співчуття рідним. Одна біль і сльози.

Як боляче нам, чужим людям, а як це витримати рідним?

Кращі йдуть на небо. Боже, прийми їх невинні душі. Дай їм Царство Небесне.

Братик, як же так, ми з тобою пройшли разом 15 рік. Навіть не віриться, що тебе немає з нами. Земля тобі пухом, Слава Герою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Донеччині загинув боєць Айдара з позивним "Скіф".

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