Невимовна втрата: на Приазов'ї загинув командир десантно-штурмового відділення (фото)

У загиблого бійця залишилася дружина і донька
У зоні ООС загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, командир десантно-штурмового відділення, старшина Коваль Володимир Валентинович. Про це повідомили на сторінці "79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв" у соціальній мережі Facebook.
Повідомляється, що Коваль Володимир Валентинович загинув в результаті прицільного обстрілу з боку незаконних збройних формувань вночі, 8 травня. Зав'язався двосторонній бій, і боєць отримав важкі поранення, несумісні з життям.
Володимир Коваль був родом з Хмельницької області. У нього залишилася дружина і дочка.
Володимир Коваль загинув 8 травня (facebook.com/79AMBUA)
"Невимовна втрата пригнічує, викликає лють і сльози, не дозволить нам скласти зброю. Наша спільна справа буде продовжена. Командування десантно-штурмових військ командування військової частини висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна Слава і пам'ять Герою!", - сказано в повідомленні.
До слів співчуття приєдналися також і користувачі соціальної мережі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Донеччині загинув боєць Айдара з позивним "Скіф".
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