Невідомий Поплавський. У фільмі "Персона"

До 75-річного ювілею Михайла Поплавського вийшов документальний фільм про його український шлях поразок та перемог.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YоuTube Михайла Поплавського.

Студенти та випускники Київського національного університету культури створили документальний фільм "Персона" до 75-річчя Михайла Поплавського. В ньому вони показали справжнього Поплавського.

Стрічку опублікували в YouTube-каналі Поплавського.

Так, багато років ранок Михайла Михайловича розпочинається о сьомій зі спорту: легка зарядка, 5 тисяч кроків на свіжому повітрі чи плавання в басейні. Далі – здоровий сніданок. Після чого ректор вирушає на роботу.

"Робота – це моє життя, моє задоволення, моя гордість і самореалізація. Це для мене як допінг, внутрішня потреба",– каже Михайло Поплавський.

З першого дня, як переступив поріг інституту культури, ставши наймолодшим ректором України він повністю віддається розвитку університету, реформуванню навчального процесу та модернізацією професійно-практичних лабораторій, перетворивши його на потужний інноваційний університет майбутнього.

Сьогодні Поплавський пишається університетом, заради якого ризикував приймаючи неординарні рішення. Він, як криголам, йшов вперед з вірою в успіх своєї справи. За допомогою PR-проєкту "Співаючий ректор як технологія" і "теорії стресу" досяг особистого успіху і визнання університету культури. Створив бренд – "Михайло Поплавський" і вдало його капіталізував.

"Я падав – підіймався, падав і знову підіймався, бо точно знав, чого хочу досягти! Творчі здорові амбіції – це мій секрет успіху. Тільки працюючи 24/7, ми виборюємо своє місце під сонцем та отримуємо круті результати. Без поразок немає перемог. Чим більше ми помиляємось, тим ми стаємо сильнішими. Щоб стати успішним, потрібно вкласти у справу всю душу і серце. Викластися по максимуму задля досягнення мети. Завдяки цій простій істині відбувся Поплавський",– каже Михайло Михайлович.

Він став єдиним в Україні ректором, якого знає вся країна, пісні якого співають в родинному колі, під які запалюють студенти. Вони обожнюють свого ректора, називають його батьком, другом та наставником, який вміє створити творчу атмосферу та надає можливості для реалізації їх амбіцій і талантів.

"Він знаменита людина, але дуже проста. Він не дає сумніватися у своїх лідерських якостях",– кажуть студенти.

"Михайло Поплавський зробив нас тими, ким ми є зараз",– додає зірковий випускник університету Григорій Решетнік.

Про нього з вдячністю говорять не лише колишні випускники, а й президенти, політики, визначні особистості країни.

"Це велика особистість. Великий авторитет для української культури. Це – людина-приклад для інших", – каже Президент України Віктор Ющенко (2005-2010 рр).

Вогнем творчості, пристрасті, цілеспрямованості, щирості української душі, любові до життя, університету, до України, пронизаний фільм "Персона".

Також у фільмі розкривається найпотаємніша сторінка 75-річного холостяка – роль жінок у його житті. Йому приписували безліч коханок. Поплавський каже, що дійсно любить жінок, надихається ними, а свої почуття та пристрасть виражає в піснях та кліпах.

Більше Поплавський говорить про свою родину, яку дослідив до сьомого покоління – з 1730 року.

Ректор наголошує, що кожна українська родина має знати свій родовід. Він з теплотою та вдячністю згадує маму Меланію, гордиться сином, невісткою та трьома онуками.

Будувати, створювати, надихати – як в університеті, так і в бізнесі. Михайло Михайлович так само натхненно займається агробізнесом, мережею українських ресторанів. Каже, що село – це його стихія, він пишається своїм корінням.

Напередодні ювілею Михайло Поплавський наповнений новими ідеями та вже готує масштабні проєкти.

Він планує провести ювілейний концерт "Україна вперед!", Національну музичну премію "Українська пісня року 2024: Пісні народжені війною", новий сезон Національного дитячого телепроєкту "Крок до зірок – 2025", благодійний тур "Україна вперед!" Америкою та Європою у 2025 році.

Ректор впевнений, що у нього та його команди все вийде, бо щиро вірить в те, що робить.

"Вірте в себе. Мрійте масштабно. Впевнено йдіть до своєї мети. Удача любить наполегливих! Моя мрія зараз – максимально встигнути за життя створити більше національних проєктів і залишити хороший слід на землі",– поділився Поплавський.

Про Михайла Поплавського – феноменальну особистість, легендарного ректора, великого українця, який запалив безліч вітчизняних зірок, реалізував кілька масштабних національних мистецьких проєктів з популяризації української пісні, започаткував моду на все українське – дивіться в документальному фільмі "Персона". При його створенні були використані світлини, яких в архіві Поплавського налічується понад мільйон. Унікальні кадри, які вже стали історією, увійдуть в серію фотоальбому "Михайло Поплавський. Життя у фотографіях".

"Мені не цікаво, хто про мене що думає і говорить. Головне, що я сприймаю людей такими, які вони є. Я завжди був самим собою, не намагався себе переробити. Потрібно пізнати себе і знайти свій унікальний український шлях. Це і є успіх!" – сказав Михайло Поплавський