Непростий понеділок. Астролог озвучила важливі поради на 20 січня

Прогноз астропогоди на 20 січня

"Небезпечні прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду за рахунок відмови від принциповості, але про це всім стане швидко відомо, що зруйнує авторитет. Цей понеділок - період руху вперед, час для рекордів і подвигів", - розповіла Соловйова.

"Настає активний та творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, вміння досягати тріумфу та перемоги. Треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях. Сприятливий час для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів", - додала вона.

Окрім цього, 20 січня можна обговорювати проблеми. Успішними будуть справи, пов’язані з відповідальністю та обов’язком. Якщо є можливість - додайте до планів на понеділок прогулянки на природі, баню, водні та очисні процедури.

Гороскоп на 20 січня (ілюстративне фото: Getty Images)

Астролайфхаки на понеділок

20 січня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"І цього понеділка Місяць буде в знаку Терезів - нейтральному для себе положенні. Цей період може бути складним для тих, чия діяльність пов’язана з майстерністю мовлення, суспільною діяльністю, світом мистецтва (особливо – з музикою, співами, живописом, графікою, літературою, поезією), модною індустрією, дипломатією. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить експерт.

Окрім цього, 15:00, 20 січня, до 06:28, 21 січня, Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання буде у руйнівному градусі Козерогу.

"У Козерозі цей градус несе песимізм, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість, фізичну силу, постійність, стійкість, завзятість. Це градус величезної мудрості: він все знає, все розуміє, всі великі закони йому відкриваються, у нього є все, крім кохання. Він має магічні здібності, це - чорний геній", - пояснила Соловйова.

Тому астролог не радить призначати важливі справи на час активності Меркурія.