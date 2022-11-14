Ненсі Пелосі, Джон Керрі та голова USAID відвідали український павільйон на COP-27

Представник президента США з питань клімату Джон Керрі, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та голова агентства USAID Саманта Пауер відвідали український павільйон на кліматичній конференції ООН (COP-27), організований Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Європейського Союзу, уряду Німеччини, UNDP, UN Global Compact, ДТЕК, Epam та UNITED24.

Про це Саманта Пауер та Джон Керрі повідомили у своїх Twitter-акаунтах.

"Це вже 27-й COP, але перший раз, коли Україна організувала свій власний павільйон. Така потужна демонстрація того, як війна Путіна руйнує українську аграрну культуру, а також того, як вони (українці, - ред.) використовують чисту енергію, щоб покінчити з залежністю від викопного палива", - написала Пауер.

Своєю чергою Керрі привітав плани України по скороченню викидів на 65% до 2030 року, а також мету стати зеленим "енергохабом" Європи.

"Світ притягне Росію до відповідальності за катастрофічні втрати, які неспровокована агресивна війна Путіна завдає населенню, містам і навколишньому середовищу України", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше помічник державного секретаря США і координатор зусиль країн G7 з допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими терористичними атаками Джеффрі Пайєтт разом з гендиректором ДТЕК Максимом Тімченком відвідав український павільйон на Конференції ООН зі зміни клімату в Шарм-ель-Шейху (СОР-27).