"Не міг повірити, що війна відібрала мого друга": історія зірки Х-фактора Микити Ломакіна у музеї "Голоси Мирних"

На повномасштабне вторгнення Микита Ломакін, співак та зірка Х-фактора, відреагував неочікувано: в нього зник не лише голос, а й вміння попадати в ноти. Передували цьому і шок, який проживала вся країна, і вкрай болісні особисті події - трагічно загинув його друг, захисник України. Історія Микити увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Я не міг повірити, що війна може так швидко відібрати у тебе людину, яку ти дуже любиш. Дізнавшись про загибель друга, я став щось бити, кидатися речами... Ніколи не відчував такого раніше", - зізнається Микита Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

На тлі стресу та болісної втрати Микита кілька місяців не розумів, як міг співати раніше. Але він відчував не лише біль, була й радість: прояви людської доброти, які він бачив навколо, бували для Микити зворушливими до сліз.

"Я не відчував, що це сталося конкретно зі мною, тому й не міг бажати собі чогось кращого, ніж іншим. Я не думав про те, що у мене щось забрали. Натомість було багато моментів, коли я думав: "Ситуація жахлива, але люди стали добрі". Була гордість за наш народ. Я плакав від самої думки, що світ змінився", - пригадує Микита.

На його думку, на початку великого вторгнення доброта, віра та єдність українців стали рушійною силою, яка робила майже неможливе. Микита дуже хоче, щоби тепер, коли люди виснажені тривалою війною, ця енергія знову набрала обертів та надала нових сил.

Розповідь Микити з перших вуст ви знайдете тут.

Історія Микити Ломакіна увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.

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