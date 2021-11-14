ru ua
Вс, 14 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Названы самые опасные вещи на кухне, от которых нужно избавиться

Новина українською →
Воскресенье 14 ноября 2021 08:01
Названы самые опасные вещи на кухне, от которых нужно избавиться Назвали опасные вещи на кухне (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мало кто знает, что некоторые вещи на кухне опасны. В частности, пользоваться пластиковым контейнером или запекать пищу в фольге опасно.

Поэтому диетолог Татьяна Ярмошик на своей странице в Instagram рассказала, какие вещи на кухне опасны.

Так, к опасным вещам относятся пластиковые контейнеры для хранения пищи и приборы, которые контактируют с пищевыми продуктами.

Специалист советует заменить такую посуду на стекло, сталь, дерево или керамику.

Также необходимо заменить пластиковый чайник на металлический.

Кроме того, если рукав и пленка являются еще не такими вредными, то фольга при контакте с продуктами питания насыщает их алюминием и делает пищу опасной для употребления.

А вот пергаментом рекомендовано пользоваться, но необходимо выбирать пергамент бежевого цвета, а не белый. Все потому, что его отбеливают специальными веществами.

Поэтому стоит запекать и хранить продукты в стеклянной, стальной или керамической таре.

Специалист добавила, что пластиком не рекомендовано пользоваться. Однако, если другого варианта нет, то на нем должна быть пометка "Bra Free".

Ранее мы сообщали, что нутрициолог назвала незаменимые средства для крепкого иммунитета.

Также мы писали, какой повседневный продукт увеличивает вероятность развития рака.

Читайте РБК-Украина в Google News
пластик кухня
LITE
Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому
Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому