Названы простые растения, которые помогут снизить влажность в ванной комнате

Ванная комната в квартире является очень теплым и самым влажным помещением. Если нарушена вентиляция, то это может привести к появлению и развитию плесени, грибков и насекомых. Однако, помешать этому могут некоторые растения.

Комнатные растения могут эффективно очищать окружающий воздух от токсинов и поглощать влажность и таким образом регулировать влажность в комнате.

Какие растения стоит иметь в ванной комнате

Самым эффективным комнатным растением для поглощения влаги является бостонский папоротник (Nephrolepis exaltata). Это тропическое растение процветает во влажном климате. Держать такое растение следует в ванной возле душа, чтобы оно впитывало влагу из воздуха.

К тому же это растение известно своими очищающими свойствами. Она очищает окружающий воздух, поглощая летучие органические соединения, в частности ксилол и формальдегид, выделяемые чистящими средствами или краской.

Обратите внимание, если вы решите разместить папоротник в ванной комнате, то там должно быть окно, которое будет пропускать дневной свет. Если вы поставите растение под прямые солнечные лучи, листья папоротника могут обесцветиться.

Кроме того, спатифиллум тоже поможет впитать влагу через листья и таким образом предотвратит появление плесени. Это растение очень простое в уходе.

Алоэ вера является эффективным комнатным растением для очистки воздуха от токсинов.

Плющ обыкновенный - это декоративное многолетнее растение, которое ценится за свое осушительное действие.

К тому же орхидея или фикус также являются комнатными растениями, которые вы можете держать возле душевой кабины, чтобы устранить избыточную влажность.