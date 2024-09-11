Названо знаки Зодіаку, які звикли приховувати свої емоції. Вони бояться болю

Яскрава емоційність притаманна далеко не всім астрологічним символом, і так трапляється через низку ймовірних причин.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які звикли стримувати власні емоції та приховувати їх перед іншими.

Овен

Ви не хочете, аби інші бачили вас слабкими чи вразливими. Натомість ви прагнете бути сильними та безстрашними, а тому удаєте, що усе добре, і навіть тоді, коли це зовсім не так.

Проте якщо ви прагнете мати у житті якісні довготривалі стосунки, не бійтесь показувати іншим, що ви точно така ж жива людина, яка має не тільки сильні сторони, але і слабкі.

Близнюки

Ви прагнете жити яскравим життям, у якому не буде стресу, і замість довготривалих стосунків частіше будуєте поверхневі й тимчасові. Так трапляється із тієї причини, що ви боїтесь бути покинутими.

Але не бійтесь ризикувати та навіть зазнати невдач. Адже люди, які справді вам потрібні й цінні для вас, нікуди не підуть з вашого життя. Не бійтесь бути справжніми.

Які знаки Зодіаку приховують емоції (Фото: unsplash.com)

Скорпіон

Вам подобається ваша таємничість, і подобається, що інші знають про вас не так багато інформації. Ви звикли тримати відстань, щоб захистити своє серце, і замість правди обираєте жарти, які приховують справжні емоції.

Проте все ж потрібно відкритися, аби вийти на новий рівень та рухатися далі. Таким чином ви зможете знайти потрібних вам людей і поговорити з ними про те, що вони, можливо, також переживали у своєму житті. У такому разі вам вдасться відчути себе менш самотніми.

Козоріг

Ви рідко хочете, аби вас бачили справжніми. Ви йдете за логікою і вважаєте, що інші обов'язково мають зробити боляче, а тому їм не можна довіряти. Набагато краще, на вашу думку, бути самому чи самій, триматися за роботу і фокусуватися на тому, що ви можете контролювати.

Проте якісні стосунки потребують дещо іншого підходу, а тому, якщо ви хочете змінитися і знайти своє оточення, не бійтеся показувати свої різні сторони – можливо, вже за короткий період вам вдасться створити найкращу версію себе.