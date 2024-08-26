ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Названо п'ять знаків Зодіаку, у яких найжорстокіше серце. Вони завжди отримують бажане

Понеділок 26 серпня 2024 12:02
UA EN RU
Названо п'ять знаків Зодіаку, у яких найжорстокіше серце. Вони завжди отримують бажане Астрологи назвали знаки Зодіаку, які мають зле серце (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Ці знаки Зодіаку для інших можуть стати справжньою загадкою, адже своє жорстоке серце вони поєднують з чутливим та емоційним характером.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає детальніше про деяких представників астрологічного світу.

Овен

Дуже емоційний знак Зодіаку може вдавати, що біль - це не про них, проте це не так. Але Овен має здатність швидко оговтуватися від несподіваних, не завжди приємних подій, і рішуче крокувати далі.

Телець

Ніжний та легкий знак Зодіаку насправді має запальне серце й інколи може демонструвати жорстокість. Він готовий прибрати будь-яку перешкоду на своєму шляху, зберігаючи при цьому всю свою м'якість та позитивність. Така трішки агресивна готовність боротися з проблемами робить їх одними із найзліших представників астрологічного світу.

Скорпіон

Представники цього знаку також зустрічають перешкоди із закритим серцем та холодно реагують на події, а тому їх практично неможливо перемогти. Чутливий та емоційний символ має жорстокість у своєму серці, і вона допомагає йому підживлювати той сильний вогонь - він потрібен Скорпіону для того, щоб бути переможцем, а не переможеним.

Названо п'ять знаків Зодіаку, у яких найжорстокіше серце. Вони завжди отримують бажанеЯкі знаки Зодіаку мають не найдобріше серце (Фото: unsplash.com)

Козоріг

Це, мабуть, найжорстокіший знак Зодіаку з усіх. Козороги вміють наполегливо працювати та грати за правилами замість того, щоб сподіватися на удачу чи легкі шляхи.

Надійний та логічний символ глибоко відчуває речі, схильний приховувати свої емоції й завжди має спокійний вигляд, а тому він відмінно справляється з кризовими ситуаціями. Козороги - це люди, які рідко дозволяють емоціям керувати ними.

Водолій

Повітряний знак Зодіаку є практичним, соціальним і цікавим. Він дуже логічний і хоче переживати глибокі емоції, поділяти свої почуття з іншими. Жорстокість Водолія проявляється у їхній замкненості в собі. Вони оберуть самотність замість того, щоб бути не з тими.

Хоча вони при цьому завжди готові протягнути руку допомоги, але не люблять просити про неї самі.

Почитайте також, які знаки Зодіаку прагнуть визнання та уваги.

А ще ми писали про астрологічні символи, які завжди запізнюються.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз