Названо новое серьезное осложнение от коронавируса: оно необратимо

Коронавирус COVID-19 (фото: freepik)

Коронавирус COVID-19 может поражать органы, не связанные с дыханием

Ученые назвали новое очень серьезное осложнение от коронавируса. Как оказалось, пациенты, что перенесли COVID-19, могут необратимо потерять слух. Причем такая проблема развивается очень быстро и требует неотложного вмешательства.

Исследователи из Великобритании опубликовали результаты в журнале BMJ Case Reports, пишет The Guardian.

Подобное произошло с 45-летним мужчиной с астмой. Его госпитализировали с коронавирусом и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пациента удалось "вытянуть" при помощи ремдесевира и внутривенных стероидов, но через неделю у него появился звон в ушах (тиннитус). Вскоре он перестал слышать левым ухом.

Медики говорят, что ранее проблем со слухом у пациента не было, а ни один из препаратов, которые он получал, таких осложнений не дает.

Позже выяснилось, что у мужчины была сенсоневральная потеря слуха в левом ухе - когда внутреннее ухо или нерв воспалились, или повреждены. Лечение стероидами оказалось частично успешным.

В статье говорится, что подобные осложнения случались также с пациентами из других стран.

"Возможно, вирус Sars-Cov-2 проникает в клетки внутреннего уха и вызывает гибель клеток и/или заставляет организм выделять воспалительные химические вещества, называемые цитокинами, которые могут быть токсичными для внутреннего уха", - говорят авторы исследования.

Тем временем коронавирус продолжает атаковать украинцев. Так, за последние сутки зафиксировано 5062 новых случая COVID-19. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+651), Киеве (+445), Львовской области (+322).

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