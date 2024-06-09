Названо найобразливіші знаки Зодіаку. Їх засмутить будь-яка дрібниця

Вважається, що представники чотирьох знаків Зодіаку гостріше за інших реагують на критику і навіть звичайні події. Вони вразливі та можуть ображатися. Тому їм складніше заводити друзів та знаходити кохання.

Скорпіон

Представників цього знаку Зодіаку часто називають скандалістами. Однак вони лише приховують під маскою агресії свою вразливість. Скорпіони сильно ображаються на будь-яку дрібницю, проте постараються про це мовчати, щоб захистити себе від ще більших потрясінь.

Риби

Люди, народжені під цим знаком, часто вирізняються високою емпатією. Вони дуже емоційні та нерідко витають у хмарах, мріючи про краще життя. І якщо щось йде не так, як вони собі вигадали, Риби можуть образитися на весь світ. Поранити їхні почуття дуже легко, а тому вони нерідко через це страждають.

Рак

Представники цього знака Зодіаку схильні до емоційних гойдалок. Вони люблять повчати людей, але одразу ж ховаються в "будиночок", коли чують якусь критику. Раки можуть бути дуже вразливими, проте вони зроблять все, щоб спробувати це приховати.

Діва

Вони неймовірно чутливі та уважні до деталей. А тому Дівам складно не ображатись, особливо коли люди не виправдовують їхні очікування. Представникам цього знака Зодіаку складно приборкати емоції, вони неймовірно суворі до себе, а також вимогливі до оточуючих.