Названы самые обидчивые знаки Зодиака. Их оскорбит любая мелочь

Считается, что представители четырех знаков Зодиака острее других реагируют на критику и даже обычные события. Они обидчивы и даже ранимы. Поэтому им сложнее заводить друзей и находить любовь.

Скорпион

Представителей этого знака Зодиака нередко называют скандалистами. Однако они лишь скрывают под маской агрессии свою ранимость. Скорпионы сильно обижаются на любую мелочь, однако постараются об этом молчать, чтобы защитить себя от еще больших потрясений.

Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком, часто отличаются высокой эмпатией. Они очень эмоциональны и нередко витают в облаках, мечтая о лучшей жизни. И если что-то идет не так, как они себе придумали, Рыбы могут обидеться на весь мир. Ранить их чувства очень легко, а потому они нередко из-за этого страдают.

Рак

Представители этого знака Зодиака склонны к эмоциональным качелям. Они любят поучать людей, но сразу же прячутся в "домик", когда слышат какую-то критику. Раки могут быть очень ранимыми и обидчивыми, однако они сделают все, чтобы попытаться это скрыть.

Дева

Они невероятно чувствительны и внимательны к деталям. А потому Девам сложно не обижаться, особенно когда люди не оправдывают их ожидания. Представителям этого знака Зодиака сложно обуздать эмоции, они невероятно строги к себе, а также требовательны к окружающим.