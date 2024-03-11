Названо найкращі продукти для схуднення. Таких тільки 5
Доктор Майкл Мослі розповів, які продукти допоможуть схуднути та покращити здоров'я. Як виявилося, для того, аби забути про зайві кілограми, не варто голодувати - достатньо додати до свого раціону корисну їжу.
Що їсти, аби худнути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.
5 продуктів для схуднення - вони завжди мають бути у вас вдома
За словами дієтолога, харчуватися корисно та з користю для фігури не так і важко. Варто додати до свого раціону корисні продукти, які дадуть вам ситість, але не призведуть до появи зайвих кілограмів.
Для того, аби схуднути, почніть їсти:
- некрохмалисті овочі - броколі, шпинат, цвітна капуста, огірки та баклажани. Вони містять безліч вітамінів, мінералів та поживних речовин, при цьому впливають на рівень холестерину та ризик діабету, допомагають травленню та не дадуть набирати зайву вагу
- оливкова олія - її можна додавати у соуси та салати. Вона він зменшує вплив депресії та покращує здоров'я кишківника, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та артеріальний тиск
- жирні молочні продукти - дієтолог радить відмовитися від знежирених кефірів, молока та сира. Замість цього обирайте "повноцінні" продукти, які містять багато корисних речовин та допоможуть травленню
- горіхи та насіння - мигдаль, кеш'ю, лісові горіхи та фісташки. Додайте їх до свого раціону, вони багаті на корисні жири та вітаміни
- нежирні білки - риба, індичка, куряча грудка та тофу.
"Дієта з високим вмістом нежирних білків має багато переваг для здоров'я: вона зменшує відчуття голоду, знижує кров'яний тиск, допомагає контролювати вагу, покращує м'язову масу та силу, а також знижує ризик остеопорозу, оскільки нежирний білок чудово підходить для здоров'я кісток", - пояснив експерт.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що жінка схудла на 45 кілограмів завдяки 6 продуктам, які їсть щодня.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що дієтолог розповів, коли насправді потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути.