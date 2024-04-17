Названо країни, через які в Росію потрапляє підсанкційна електроніка для будівництва ракет

Без мікроелектроніки виробництва США та інших західних країн росія дуже швидко втратить можливість виробляти ракети, тому рф робить усе, щоб отримати електроніку в обхід санкцій.

Як зазначив радник керівника ОП, секретар міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк, якщо уявити, що росія повністю припинить отримувати будь-які західні технології, то через тиждень не зможе випускати зброю. "Це реально так, тому що в них немає своїх мікрочипів навіть наближеної якості і параметрів, так само як і контролерів, так само як і інших мікроелементів", - додав Власюк.

Радник керівника ОП пояснив, що критичні компоненти, без яких російські ракети взагалі не полетять, або полетять "недалеко, неточно і ненадійно, то це мікрочипи, вироблені в основному компаніями з США".

На запитання керівника ЦПД, лейтенанта Андрія Коваленка, як американські чипи потрапляють в росію, Власюк відповів: "Частково вони тривалий час це накопичували в себе, з іншого боку вони продовжують закуповувати через посередників. Наприклад, центральна Азія в першу чергу. В одній російській ракеті в середньому від 40 до 60 іноземних мікрокомпонентів. З них половина суперкритичні. Враховуючи кількість виробництва, яку нам називають наші розвідувальні органи, в принципі мова йде, ну про тисячі мікрочипів на місяць. Це не так то вже й багато, це не є абсолютно нереально буквально в кишенях агентам привезти".

Також Власюк назвав ті країни, через які росіянам переважно вдається отримати підсанкційні компоненти мікроелектроніки. За його словами, це Казахстан, Киргизстан, "іноді потрапляє Сербія, іноді Мальдівські острови, іноді Сейшели, іноді – Тайвань". "Але лідерство тут утримує інша країна – це Китай", - додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили застосування росіянами "гіперзвукової" ракети 3М22 "Циркон" під час удару по Україні 7 лютого 2024 року.

Уламки ракети 3М22 "Циркон" знайшли у Дніпровському районі Києва, біля лінії електропередачі, після атаки 7 лютого.