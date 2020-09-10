Названо число жертв COVID-19 в мире: цифры пугают

Коронавирус в мире убил почти миллион людей (коллаж РБК-Украина)

Число умерших от коронавируса в мире приближается к миллиону

Коронавирус в мире по состоянию на 10 сентября забрал жизни более 900 тыс. людей.

Согласно сообщению ученых из Университета Джонса Хопкинса, которые просуммировали данные федеральных и местных властей, а также средств массовой информации и других открытых источников, жертвами COVID-19 в разных странах стали 903 967 граждан. Эксперты подсчитали, что при этом от "короны" вылечились 18 787 577 человек, а общее число выявленных случаев заражения вирусом достигло 27 880 879.

По данным частного исследовательского университета, на первом месте по числу умерших от коронавируса находятся Соединенные Штаты Америки (190 872 смертей), на втором - Бразилия (128 539), а замыкает тройку "лидеров" Индия - здесь жертвами вируса стали 75 062 людей. Также в список входят:

Мексика (69 049 смертей)

Великобритания (41 683)

Италия (35 577)

Франция (30 805)

Перу (30 123)

Испания (29 628)

Иран (22 669)

Колумбия (22 053)

Россия (18 080)

Южная Африка (15 168)

Чили (11 702)

Эквадор (10 701)

Аргентина (10 658)

Бельгия (9 917)

Германия (9 345)

Канада (9 204)

При этом, например, по числу зараженных COVID-19 Россия занимает четвертое место (1 037 526).

Напомним, что с начала пандемии в Украине зафиксировано 145 612 случаев COVID-19. 3023 людей умерли. Выздоровели 65 877 украинцев. На сегодняшний день самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве, а также Львовской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Ранее врач назвал болезни, при которых вакцинация от коронавируса просто невозможна.