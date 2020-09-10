Названо число жертв COVID-19 в світі: цифри лякають

Коронавірус в світі вбив майже мільйон людей (колаж РБК-Україна)

Число померлих від коронавірусу у світі наближається до мільйона

Коронавірус у світі станом на 10 вересня забрав життя понад 900 тис. людей.

Згідно повідомлення вчених з Університету Джонса Хопкінса, які підсумували дані федеральної та місцевої влади, а також засобів масової інформації та інших відкритих джерел, жертвами COVID-19 у різних країнах стали 903 967 громадян. Експерти підрахували, що при цьому від "корони" вилікувалися 18 787 577 осіб, а загальне число виявлених випадків зараження вірусом досягло 27 880 879.

За даними приватного дослідницького університету, на першому місці за кількістю померлих від коронавірусу знаходяться Сполучені Штати Америки (190 872 смертей), на другому - Бразилія (128 539), а замикає трійку "лідерів" Індія - тут жертвами вірусу стали 75 062 людей. Також в список входять:

Мексика (69 049 смертей)

Велика Британія (41 683)

Італія (35 577)

Франція (30 805)

Перу (30 123)

Іспанія (29 628)

Іран (22 669)

Колумбія (22 053)

Росія (18 080)

Південна Африка (15 168)

Чилі (11 702)

Еквадор (10 701)

Аргентина (10 658)

Бельгія (9 917)

Німеччина (9 345)

Канада (9 204)

При цьому, наприклад, за кількістю заражених COVID-19 Росія займає четверте місце (1 037 526).

Нагадаємо, що з початку пандемії в Україні зафіксовано 145 612 випадків COVID-19. 3023 людей померли. Одужали 65 877 українців. На сьогодні найбільш складна епідеміологічна ситуація в Києві, а також Львівській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Раніше лікар назвав хвороби, при яких вакцинація від коронавірусу просто неможлива.