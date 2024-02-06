Названі найнебезпечніші станції метро Києва, які можуть повністю затонути

Які найнебезпечніші станції київського метрополітену, які можуть затонути, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Телеграф".

Чому підтоплює "Деміївську"

Архітектор, активіст і голова КМЦ "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури" Анатолій Фролов повідомив, що вода зараз йде у тунелі в районі станції метро "Голосіївська" тому, що по обидва боки від станції побудували висотки.

За словами експерта, тиск на ґрунт зріс через зведення висоток, що може призвести до прориву шахти у майбутньому. Здійснення інженерних та архітектурних робіт з укріплення ґрунтів у цій місцевості стикається з двома проблемами.

По-перше, це застарілий Житловий кодекс, розроблений ще в часи СРСР. Друга проблема полягає в недоопрацьованому Генплані: це призводить до недостатнього контролю КМДА та Київради над вимогами Житлового кодексу.

"В напрямку від "Голосіївської" до "Теремків" далі нема проблем на цій лінії метро", - каже активіст.

Фролов вказує, що проблеми можуть виникнути на ділянці від станції "Тараса Шевченка" до "Почайної".

Річ у тому, що ця ділянка, розташована біля дніпровської гавані, може призвести до того, що в разі прориву тунелю Дніпро потрапить в шахти і повністю заллє всю лінію.

Ще одна небезпечна ділянка - станція "Героїв Дніпра".

Незважаючи на те, що вона дуже мала і низька, над нею вже збудували торговий центр "Оазис" і торгово-розважальний центр Dream Town.

"На другому етапі будівництва Dream Town-2, забудовники ТРЦ ще й вирішили облаштувати басейн. Це вже виглядає абсурдно – ставити басейн над метрополітеном!... У випадку необхідності екстреного водоспуску, вода може потрапити у метрополітен. Що з цього вийде? Катастрофа", - сказав архітектор.