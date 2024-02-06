Названы самые опасные станции метро Киева, которые могут полностью затонуть

Какие самые опасные станции киевского метрополитена, которые могут затонуть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Телеграф".

Почему подтапливает "Демеевскую"

Архитектор, активист и глава КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов сообщил, что вода сейчас идет в тоннеле в районе станции метро "Голосеевская" потому, что с обеих сторон от станции построили высотки.

По словам эксперта, давление на почву возросло из-за возведения высоток, что может привести к прорыву шахты в будущем. Осуществление инженерных и архитектурных работ по укреплению грунтов в этой местности сталкивается с двумя проблемами.

Во-первых, это устаревший Жилищный кодекс, разработанный еще во времена СССР. Вторая проблема заключается в недоработанном Генплане: это приводит к недостаточному контролю КГГА и Киевсовета над требованиями Жилищного кодекса.

"В направлении от "Голосеевской" к "Теремкам" дальше нет проблем на этой линии метро", - говорит активист.

Фролов указывает, что проблемы могут возникнуть на участке от станции Тараса Шевченко до Почайной.

Дело в том, что этот участок, расположенный возле днепровской гавани, может привести к тому, что в случае прорыва тоннеля Днепр попадет в шахты и полностью зальет всю линию.

Еще один опасный участок - станция "Героев Днепра".

Несмотря на то что она очень маленькая и низка, над ней уже построили торговый центр "Оазис" и торгово-развлекательный центр Dream Town.

"На втором этапе строительства Dream Town-2, застройщики ТРЦ еще и решили обустроить бассейн. Это уже выглядит абсурдно - ставить бассейн над метрополитеном!... В случае необходимости экстренного водоспуска вода может попасть в метрополитен. Что из этого получится? Катастрофа", - сказал архитектор.