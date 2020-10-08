Названа основная причина ранней смерти среди женщин: один простой симптом

Ученые назвали главную причину ранней смертности среди женщин (иллюстративное фото: canva.com)

По мнению ученых, есть четкая связь между менструальным циклом женщины и продолжительностью ее жизни

Продолжительность и качество менструального цикла могут быть решающим показателем общего здоровья. Новые исследования показывают, что врачи должны контролировать этот цикл в подростковом и более позднем взрослом возрасте, чтобы снизить риск преждевременной смерти. Об этом говорится в журнале BMJ.

Как сообщается, в течение 24 лет ученые анализировали данные медицинских карт 80 000 здоровых медсестер в Соединенных Штатах. Как оказалось, женщины, испытывавшие нерегулярные и длительные менструальные циклы в подростковом возрасте и в течение всей взрослой жизни, чаще умирали до 70 лет по сравнению с теми, у кого были более короткие и регулярные циклы. Еще раньше умирали те, кто страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом связь нарушений менструального цикла и преждевременной смертности была связана с онкологией меньше.

"Однако это исследование не означает, что все женщины, у которых был нерегулярный менструальный цикл, должны беспокоиться. В этой области предстоит провести гораздо больше исследований, и здесь, скорее всего, будут задействованы многие факторы", - говорит репродуктивный физиолог Королевского колледжа Ким Джонас, которая не участвовала в исследовании.

Менструацию иногда называют "пятым жизненно важным признаком" - следом за температурой, пульсом, дыханием и кровяным давлением, а нерегулярные циклы связаны с целым рядом других факторов здоровья, включая сексуальные и репродуктивные заболевания, болезни костей и сердца, рак, проблемы с психическим здоровьем и другие хронические заболевания. Учитывая эту связь, неудивительно, что нерегулярные менструации связаны с ранней смертью. И все же, медицинские работники часто не спрашивают о менструальном цикле пациента при оценке его общего сердечно-сосудистого здоровья.

"Мы обнаружили, что риск преждевременной смертности был выше среди женщин, которые сообщили о длительных или нерегулярных циклах позже в жизни", - пишут авторы.

В старших возрастных группах те, у кого менструальный цикл длился более 40 дней, чаще умирали преждевременно, чем те, у кого менструальный цикл составлял от 26 до 31 дня. Те, кто имеет непрерывные нерегулярные циклы в подростковом и раннем взрослом возрасте, а также те, кто курит, имеют более высокий риск ранней смерти, считают исследователи.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы выявить связи между менструацией и потенциально смертельными заболеваниями, но новое исследование дает некоторые из самых сильных на сегодня указаний на то, что нерегулярные менструации могут быть связаны с ухудшением здоровья, будь то в подростковом возрасте или в более поздней взрослой жизни.

Даже когда были приняты во внимание другие влиятельные факторы, такие как возраст, вес, образ жизни и семейная история болезни, результаты остались прежними, хотя авторы отмечают, что они не могут быть уверены, что не пропустили другие способствующие факторы.

Ученые отмечают, что в случае, если менструальный цикл долгое время не может прийти в норму, стоит обратиться к врачу.

"Также важно помнить, что нерегулярные менструации - это симптом, а не диагноз. Таким образом, конкретная первопричина нерегулярной менструации может увеличить риск преждевременной смерти, а не нерегулярного кровотечения как такового. Я надеюсь, что эта информация повысит осведомленность и побудит медицинских работников (а также женщин) найти причину нерегулярных менструальных циклов ", - считает соавтор исследования.

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