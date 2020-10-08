Названа основна причина ранньої смерті серед жінок: один простий симптом

Вчені назвали головну причину ранньої смертності серед жінок (ілюстративне фото: canva.com)

На думку вчених, є чіткий зв'язок між менструальним циклом жінки і тривалістю її життя

Тривалість і якість менструального циклу можуть бути вирішальним показником загального здоров'я. Нові дослідження показують, що лікарі повинні контролювати цей цикл в підлітковому і більш пізньому дорослому віці, щоб знизити ризик передчасної смерті. Про це йдеться в журналі BMJ.

Як повідомляється, протягом 24 років вчені аналізували дані медичних карт 80 000 здорових медсестер у Сполучених Штатах. Як виявилося, жінки, які мали нерегулярні та тривалі менструальні цикли в підлітковому віці й протягом усього дорослого життя, частіше вмирали до 70 років у порівнянні з тими, у кого були більш короткі та регулярні цикли. Ще раніше помирали ті, хто страждав від серцево-судинних захворювань. При цьому зв'язок порушень менструального циклу та передчасної смертності була пов'язана з онкологією був менше.

"Однак це дослідження не означає, що всі жінки, у яких був нерегулярний менструальний цикл, повинні турбуватися. У цій області належить провести набагато більше досліджень, і тут, швидше за все, будуть задіяні багато факторів", - говорить репродуктивний фізіолог Королівського коледжу Кім Джонас, яка не брала участь у дослідженні.

Менструацію іноді називають "п'ятою життєво важливою ознакою" - слідом за температурою, пульсом, диханням і кров'яним тиском, а нерегулярні цикли пов'язані з цілим рядом інших факторів здоров'я, включаючи сексуальні та репродуктивні захворювання, хвороби кісток і серця, рак, проблеми з психічним здоров'ям і інші хронічні захворювання. Враховуючи цей зв'язок, не дивно, що нерегулярні менструації пов'язані з ранньою смертю. І все ж, медичні працівники часто не питають про менструальний цикл пацієнта при оцінці його загального серцево-судинного здоров'я.

"Ми виявили, що ризик передчасної смертності був вищий серед жінок, які повідомили про тривалі чи нерегулярні циклі пізніше в життя", - пишуть автори.

У старших вікових групах ті, у кого менструальний цикл тривав понад 40 днів, частіше вмирали передчасно, ніж ті, у кого менструальний цикл складав від 26 до 31 дня. Ті, хто має безперервні цикли нерегулярні у підлітковому та ранньому дорослому віці, а також ті, хто курить, мають більш високий ризик ранньої смерті, вважають дослідники.

Необхідні додаткові дослідження, щоб виявити зв'язки між менструацією і потенційно смертельними захворюваннями, але нове дослідження дає деякі з найсильніших на сьогодні вказівок на те, що нерегулярні менструації можуть бути пов'язані з погіршенням здоров'я, будь то в підлітковому віці або більш пізньому дорослому житті.

Навіть коли були взяті до уваги інші впливові фактори, такі як вік, вага, спосіб життя і сімейна історія хвороби, результати залишилися колишніми, хоча автори зазначають, що вони не можуть бути впевнені, що не пропустили інші фактори, які могли б посприяти.

Вчені зазначають, що у разі, якщо менструальний цикл тривалий час не може прийти в норму, варто звернутися до лікаря.

"Також важливо пам'ятати, що нерегулярні менструації - це симптом, а не діагноз. Таким чином, конкретна першопричина нерегулярної менструації може збільшити ризик передчасної смерті, а не нерегулярної кровотечі як такої. Я сподіваюся, що ця інформація підвищить обізнаність і спонукатиме медичних працівників (а також жінок) знайти причину нерегулярних менструальних циклів ", - вважає співавтор дослідження.

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