Назван риск смерти от нового штамма коронавируса: в чем его особенность

Ученые опубликовали данные о том, что быстро распространяющийся вариант SARS-CoV-2 B. 1.1.7 увеличивает риск смерти от COVID-19 по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Но некоторые ученые предупреждают, что последнее исследование является предварительным и до сих пор не доказывает окончательно, является ли этот вариант инфекции более смертоносным или просто распространяется быстрее и таким образом достигает большего числа уязвимых людей.

Последние данные вызывают беспокойство, но для того, чтобы сделать выводы, “необходимо проделать еще большую работу”, говорит Муге Чевик, исследователь общественного здравоохранения из Университета Сент-Эндрюса, который базируется в Эдинбурге, Великобритания.

3 февраля исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) опубликовали анализ некоторых из случаев заболевания новым штаммом коронавируса, который предполагает, что риск смерти от него примерно на 35% выше, чем от его версии, распространившейся из Китая в декабре 2019.

В реальности это значит, что для людей в возрасте 70-84 лет вероятность летальных случаев увеличивается примерно с 5% до более чем 6%. Для тех, кто старше 85 лет, риск повышается с 17% до почти 22%. Для исследования ученые проанализировали исход болезни для более чем 850 тысяч подтвержденных случаев.

"Это дает убедительные доказательства того, что действительно существует повышенная смертность от нового штамма", – говорит Хенрик Салье, эпидемиолог инфекционных заболеваний из Кембриджского университета, Великобритания.

Новый штамм, появившийся в Великобритании в сентябре 2020 года, распространился в более чем 30 странах.