Назван риск смерти от нового штамма коронавируса: в чем его особенность
Ученые опубликовали данные о том, что быстро распространяющийся вариант SARS-CoV-2 B. 1.1.7 увеличивает риск смерти от COVID-19 по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Но некоторые ученые предупреждают, что последнее исследование является предварительным и до сих пор не доказывает окончательно, является ли этот вариант инфекции более смертоносным или просто распространяется быстрее и таким образом достигает большего числа уязвимых людей.
Детали исследования опубликованы в научном журнале The Nature.
Последние данные вызывают беспокойство, но для того, чтобы сделать выводы, “необходимо проделать еще большую работу”, говорит Муге Чевик, исследователь общественного здравоохранения из Университета Сент-Эндрюса, который базируется в Эдинбурге, Великобритания.
3 февраля исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) опубликовали анализ некоторых из случаев заболевания новым штаммом коронавируса, который предполагает, что риск смерти от него примерно на 35% выше, чем от его версии, распространившейся из Китая в декабре 2019.
В реальности это значит, что для людей в возрасте 70-84 лет вероятность летальных случаев увеличивается примерно с 5% до более чем 6%. Для тех, кто старше 85 лет, риск повышается с 17% до почти 22%. Для исследования ученые проанализировали исход болезни для более чем 850 тысяч подтвержденных случаев.
"Это дает убедительные доказательства того, что действительно существует повышенная смертность от нового штамма", – говорит Хенрик Салье, эпидемиолог инфекционных заболеваний из Кембриджского университета, Великобритания.
Новый штамм, появившийся в Великобритании в сентябре 2020 года, распространился в более чем 30 странах.
Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 млн граждан. Однако украинцы пока не очень готовы вакцинироваться.
Отметим, Минздрав запустит информационный портал о вакцинации от коронавируса. Состоится запуск первой версии ресурса.