Назван простой способ снизить риск инсульта и рака: и это бесплатно!

Эндокринолог дал важный совет всем украинцам (коллаж РБК-Украина)

Эндокринолог дал один простой совет, который поможет снизить риск инфаркта, инсульта и рака

Для профилактики заболеваний раком, инсультом и инфарктом необходимо ездить на велосипеде минимум по полчаса три раза в неделю.

Об этом способе снижения риска заболеваний рассказала эндокринолог-андролог Зухра Павлова в своем Instagram-аккаунте.

Врач отметила, что еще в 1991 году было проведено исследование, где участвовали мужчины в возрасте от 27 до 54 лет после перенесенного инфаркта миокарда. У людей взяли кровь, провели замеры веса, роста, окружности талии. А после ученые предложили им в течение трех месяцев три раза в неделю полчаса ездить на велосипеде (с нагрузкой, обеспечивающей 75% от максимальной частоты сердечных сокращений). Параллельно под нагрузкой у пациентов измеряли пульс и давление.

При этом, о правильном образе жизни их никто не просил. Через три месяца врачи снова провели замеры параметров сердечной деятельности и пришли к большому удивлению: вес почти не изменился, но анализы крови поразили:

увеличился уровень хорошего холестерина на 23%, в целом липидный или холестериновый профиль сильно улучшился - большинству пациентам этого хватит, чтобы вернуться в норму по холестерину и выйти из группы риска по атеросклерозу;

уровень эстрадиола у мужчин снизился на 45% - с 50,1 до 27,8, то есть, с абсолютно повышенного значения до полной нормы.

"Эстрадиол это условно "женский" гормон, но так говорить неправильно, так как все гормоны у нас общие. Ученые предлагают использовать эстрадиол у мужчин в значениях более 35-40 пг/мл как онкомаркер - то есть сигнал высокого риска развития онкологии. Другие ученые считают, что эстрадиол выше 40 пг/мл повышает риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых катастроф. То есть в обоих случаях это не сулит ничего хорошего. И, как вы видите, достаточно скромная нагрузка в виде 30 минут езды на велосипеде 3 раза в неделю сажает риски онкологии, инфаркта и инсульта. Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно", - отметила эндокринолог.

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