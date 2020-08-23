Назван неожиданный продукт, который может быть переносчиком коронавируса

Назван продукт, который может переносить коронавирус (иллюстративное фото: canva.com)

Ученые сообщают, что "минусовые" температуры не страшны инфекционному возбудителю

Исследователи назвали продукт, который может быть переносчиком коронавируса, несмотря на условия хранения. Новое исследование показало, что коронавирус может "выживать" на замороженном мясе и рыбе в течение трех недель. Так, исследователи считают, что именно это является причиной новых вспышек эпидемии в странах, в которых не было случаев заболевания в течение длительного времени.

Как рассказывают ученые, исследование было посвящено определению продолжительности жизни смертоносного вируса при различных условиях. В ходе исследования были нарезаны отдельные ломтики лосося, курицы и свинины из супермаркетов Сингапура, к ним был добавлен образец вируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Затем эти продукты поместили в морозильные камеры от -4 °C, что является стандартной температурой охлаждения, и до -20 °C, которая является стандартной температурой замерзания. Через 3 недели с начала исследования ученые обнаружили активные образцы вируса на замороженных продуктах.

По словам ученых, передача через зараженную пищу не является основным путем заражения, но перемещение зараженных предметов в регион, где нет инфекций, может потенциально спровоцировать вспышку.

"Требуется объяснение повторного возникновения вспышек Covid-19 в регионах с очевидной локальной ликвидацией. Недавние вспышки заболевания произошли во Вьетнаме, Новой Зеландии и некоторых частях Китая, где в течение нескольких месяцев не было случаев заболевания", - говорится в исследовании.

Напомним что ранее Комаровский рассказал, как сохранить психическое здоровье во время COVID-19.

Также мы писали, что врач ранее развеял мифы о коронавирусе.