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Названий несподіваний продукт, який може бути переносником коронавіруса

Неділя 23 серпня 2020 16:48
Названий несподіваний продукт, який може бути переносником коронавіруса
Названий продукт, який може переносити коронавірус (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Вчені повідомляють, що "мінусові" температури не страшні інфекційному збуднику

Дослідники назвали продукт, який може бути переносником коронавіруса, попри умови зберігання. Нове дослідження показало, що коронавірус може "виживати" на замороженому м'ясі й рибі протягом трьох тижнів. Так, дослідники вважають, що саме це є причиною нових спалахів епідемії в країнах, у яких не було випадків захворювання протягом тривалого часу.

Як розповідають вчені, дослідження було присвячено визначенню тривалості життя смертоносного вірусу при різних умовах. В ході дослідження були нарізані окремі скибочки лосося, курки та свинини із супермаркетів Сінгапуру, до них був доданий зразок вірусу. Про це повідомляє The Telegraph.

Потім ці продукти помістили в морозильні камери від -4 °C, що є стандартною температурою охолодження, і до -20 °C, яка є стандартною температурою замерзання. Через 3 тижні від початку дослідження вчені виявили активні зразки вірусу на заморожених продуктах.

За словами вчених, передача через заражену їжу не є основним шляхом зараження, але переміщення заражених предметів в регіон, де немає інфекцій, потенційно може спровокувати спалах.

"Потрібно пояснення повторного виникнення спалахів Covid-19 в регіонах з очевидною локальною ліквідацією. Недавні спалахи захворювання сталися у В'єтнамі, Новій Зеландії й деяких частинах Китаю, де протягом декількох місяців не було випадків захворювання", - йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, як зберегти психічне здоров'я під час COVID-19.

Також ми писали, що лікар раніше розвіяв міфи про коронавірус.

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