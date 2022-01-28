Назван напиток, который легко помогает похудеть и снижает аппетит

Жир в организме человека накапливается глубоко в брюшной полости. Такой висцеральный жир быстро приводит к метаболическим нарушениям, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и диабету 2 типа.

Врач Соня Хан назвала напиток, который поможет уменьшить количество висцерального жира и начнет подавлять чувство голода. Об этом пишет Medikforum.

По словам специалиста, самый лучший напиток для повышения метаболизма и подавления чувства голода – это чай с мятой.

Он помогает желудку перерабатывать жир и гарантирует правильное переваривание продуктов с высоким содержанием жиров. Также такой чай предотвращает вздутие живота.

"Мята перечная может помочь уменьшить висцеральный жир, поскольку было доказано, что она помогает пищеварению и обеспечивает хорошую скорость метаболизма.

Как хороший обмен веществ, так и работающая пищеварительная система важны для похудения, поэтому употребление мятного чая может быть очень полезным для людей, которые хотят избавиться от жира на животе", - рассказала Соня Хан.

Она отметила, что было проведено исследование на тему воздействия мяты на биохимические показатели, кровяное давление человека.

Результаты показывают многообещающие эффекты как на липидный, так и на гликемический профили.

Для воздействия на организм достаточно употреблять чай с мятой два раза в день на протяжении одного месяца.