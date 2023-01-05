Найзаразніший штам: що відомо про новий Covid-19 і чи загрожує українцям епідемія

Низка країн уже заявили, що не готові до нових хвиль епідемії коронавірусу.

Новий штам Covid-19 шириться світом із блискавичною швидкістю. Вірус виявили уже в 29 країнах. Omicron XBB.1.5 став домінантним у США всього лише за кілька тижнів та може призвести до пандемії.

Про те, чим небезпечний новий штам Covid-19, чи захищає від нього вакцинація та чи варто українцям чекати епідемії, розповідаємо у матеріалі нижче.

Що відомо про новий штам Covid-19

Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 є найбільш заразним у світі. Про це заявляють представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Лише за грудень у США кількість випадків захворювання, викликані цим вірусом, зросла з 4% до 41%. За прогнозами американських медиків пік захворювання слід очікувати в середині січня 2023-го року.

Науковці ВООЗ також стурбовані швидким поширенням вірусу.

"Ми очікуємо на нові хвилі зараження по всьому світу, але це не обов'язково призведе до нових хвиль смертей, тому що наші контрзаходи продовжують працювати", - повідомили представники ВООЗ.

Штам Омікрон характеризується високою заразністю та середньою тяжкістю протікання. Проте Сovid-19 здатний до мутацій. І ймовірність мутацій тим вища, чим більша кількість людей заражена. Багатомільйонний Китай надає широкі можливості для мутаційних процесів. Там коронавірус бушує з повною силою. Заявляють, що у грудні була інфіковані п'ята частина населення.

Хоча, за припущеннями деяких експертів, ці дані можуть бути завищені китайською владою, оскільки та боїться протестних настроїв народу, тому ввела карантинні заходи.

Через хвилю заражень Covid-19 у Китаї, багато країн затвердили обов'язкове тестування для тих, хто приїжджає з КНР. У тому числі Італія, США, Японія, Індія та Малайзія. У Німеччині закликають до обов'язкового загальноєвропейського експрес-тестування всіх, хто в'їжджає до ЄС з Китаю.

Поряд із цим поширення коронавірусу в Європі зараз на низькому рівні. Це пояснюють тим, що в минулі сезони європейці перехворіли іншим штамом Omicron. А також тим, що 83% європейців - вакциновані від Covid-19.

Чи захищає вакцинація від нового штаму

Представники ВООЗ заявляють, що поки немає даних, наскільки добре вакцини нейтралізують новий штам. Зараз ведуться роботи щодо визначення ефективності.

Разом із цим вчені наголошують, що варіант XBB.1.5 має мутації, які можуть дозволити вірусу не реагувати на бустерні дози Covid-вакцин і викликати більше проривних інфекцій.

При цьому лікарі стверджують, що превентивні заходи можуть стримати поширення нового штаму. Тому варто дотримуватись усіх попередніх рекомендацій лікарів.

Чи варто українцям чекати епідемії

За словами експертів, в Україні дещо нижчий колективний імунітет, ніж у більшості європейських країн. Тому, ймовірно, у нас вірус поширюватиметься іншими темпами.

Також ситуацію погіршує і той факт, що постійний стрес знизив імунітет нації і люди стали частіше хворіти. Відповідно організм менше чинитиме опір небезпечному вірусу.

Ще одним негативним фактором є й те, що війна погіршила можливості надавати якісну медичну допомогу хворим із важким перебігом.

Проте важливим моментом щодо ймовірності поширення нового коронавірусу в Україні є те, що у нас зараз дуже обмежені контакти з іноземцями. Цей фактор може знизити ризики "завезення" Omicron XBB.1.5. Також зараз українці мають набагато менше соціальних контактів, це може мінімалізувати поширення вірусу у межах країни.