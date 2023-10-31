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Наймодніші сумки осені 2023: зроби свій образ ідеальним

Вівторок 31 жовтня 2023 11:32
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Наймодніші сумки осені 2023: зроби свій образ ідеальним Трендові сумки осені 2023 (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Кожна жінка обов'язково бере із собою сумку майже всюди. Маленьку чи велику, вже залежить від потреб та місця, куди вона йде. Але вибір завжди важкий, тим паче, що тренди змінюються.

Про те, які сумки стали трендом осені 2023 року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінкуз модними аксесуарами.

Модні сумки осені 2023 року

Щосезону змінюються тренди не лише на одяг, а ще й на аксесуари. Звісно, сумки чи прикраси люди купують значно рідше, ніж одяг. Проте не варто забувати, що іноді головною в образі є саме сумочка. Тому вона має відповідати трендам і доповнювати лук.

Делікатні сумки

Маленькі сумочки із лаконічними застібками зможуть доповнити як повсякденний, так і вечірній образи. Оскільки вони невеликі та виглядають елегантно, стримано і ніжно.

Такі сумки можна обирати у різних кольорах, від білої до червоної, адже завдяки своїй моделі, вони не зіпсують жоден образ.

Наймодніші сумки осені 2023: зроби свій образ ідеальним

Трендові сумки 2023 (фото: instagram.com/lucca.bag)

Сумки з ланцюжками

Скільки ж сердець вкрали металеві ланцюжки на сумках. Це завжди виглядає дуже вишукано, доречно і може прикрасити навіть найпростіший образ.

Наймодніші сумки осені 2023: зроби свій образ ідеальним

Трендові сумки 2023 (фото: instagram.com/lucca.bag)

Сумки з маленькою ручкою зверху

Головне правило такої сумки - невеликий розмір. І саме тоді вона зможе підкреслити вашу індивідуальність, додати образу серйозності та доповнити будь-який класичний образ.

Наймодніші сумки осені 2023: зроби свій образ ідеальним

Трендові сумки 2023 (фото: Freepik)

Сумки-бокси

Сумки для ідеалістів, адже вони мають точні пропорції та форми, а також завжди доповнені лаконічним і стильним дизайном. Це може бути квадратик, ромб або ж узор "гусяча лапка".

Наймодніші сумки осені 2023: зроби свій образ ідеальним

Трендові сумки 2023 (фото: instagram.com/lucca.bag)

Червоні сумки

Для тих, хто полюбляє сміливі рішення і дії - червона сумка підійде ідеально. Сумки у червоному кольорі можуть бути різного розміру і фасону. Оскільки це універсальний колір, який точно приверне увагу, додасть елегантності, жіночності та підкреслить образ, а можливо і зробить його більш помітним серед інших.

Наймодніші сумки осені 2023: зроби свій образ ідеальним

Трендові сумки 2023 (фото: Freepik)

Раніше ми писали про те, що Андре Тан пояснив, в чому полягає важливість моди.

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