Навіть якщо немає на чому готувати: які продукти не можна давати дітям
Російські війська масово завдають ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому українці залишаються без води та світла. Однак, батькам варто знати, що навіть в таких критичних умовах, коли немає де готувати їсти, дітям не можна давати деякі продукти.
Про це розповіла сімейний лікар Тетяна Рибка в Instagram.
Зокрема, можуть виникнути ситуації, коли немає світла і нема на чому навіть приготувати їжу. Однак, батьки повинні слідкувати за безпечним харчування дітей та не давати їм шкідливих продуктів.
Лікар каже, що дітям до 1 року заборонено давати такі продукти:
- мед - є ризик ботулізму;
- сіль - нирки ще не зрілі, щоб виводити надлишок солі;
- цукор - викликає ранній карієс та недостатність поживних речовин;
- коров'яче молоко - білок коров'ячого молока погано засвоюється, може знижувати всмоктування заліза;
- усі напої, крім води.
Дітям до 2 років не рекомендовано давати:
- доданий цукор - не забезпечує поживними речовинами, ризик карієсу, ожиріння;
- чай, каву та какао;
- цільні горіхи - тільки у вигляді пасти та борошна. Після 2 років подається у вигляді дрібних крихт;
- мюслі та гранолу.
До 3 років варто не включати в раціон:
- промислові напівфабрикати, копченості, сосиски, ковбаси - у складі велика кількість жирів та солі;
- куплені соки - у них велика кількість цукру.
Зазначимо, що тверді, гладкі ягоди або фрукти не можна давати дітям до 4 років, адже існує ризик асфіксії. Такі продукти слід розім'яти або розрізати на 2-4 частини.
До 5 років лікар не радить давати:
- сирі/напівсирі продукти тваринного походження, солена риба та ікра - ризик кишкових інфекцій, лістеріозу;
- непастеризоване молоко та молочні продукти, сири з пліснявою, яйця з сирим та м'яким жовтком - ризик кишкових інфекцій, лістеріозу та сальмонельозу;
- сирі крупи, борошно, тісто, пророщені зерна без термічної обробки - ризик кишкових інфекцій та лестеріозу.
- рисове молоко - може містити залишки миш'яку;
- напої з кофеїном та з замінниками цукру.
Важливо, що дітям будь-якого віку краще не давати:
- лісові гриби;
- рибу з високим вмістом ртуті (тунець, риба-меч, акула);
- погано вимиті овочі та фрукти;
- термічно не оброблене м'ясо та рибу;
- домашні застарілі консерви, пошкоджені або здуті бляшанки;
- продукти без етикеток і терміну придатності;
- фаст-фуд.
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