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Навіть якщо немає на чому готувати: які продукти не можна давати дітям

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Четвер 24 листопада 2022 15:58
Навіть якщо немає на чому готувати: які продукти не можна давати дітям Які продукти не можна давати дітям, якщо немає світла (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська масово завдають ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому українці залишаються без води та світла. Однак, батькам варто знати, що навіть в таких критичних умовах, коли немає де готувати їсти, дітям не можна давати деякі продукти.

Про це розповіла сімейний лікар Тетяна Рибка в Instagram.

Зокрема, можуть виникнути ситуації, коли немає світла і нема на чому навіть приготувати їжу. Однак, батьки повинні слідкувати за безпечним харчування дітей та не давати їм шкідливих продуктів.

Лікар каже, що дітям до 1 року заборонено давати такі продукти:

  • мед - є ризик ботулізму;
  • сіль - нирки ще не зрілі, щоб виводити надлишок солі;
  • цукор - викликає ранній карієс та недостатність поживних речовин;
  • коров'яче молоко - білок коров'ячого молока погано засвоюється, може знижувати всмоктування заліза;
  • усі напої, крім води.

Дітям до 2 років не рекомендовано давати:

  • доданий цукор - не забезпечує поживними речовинами, ризик карієсу, ожиріння;
  • чай, каву та какао;
  • цільні горіхи - тільки у вигляді пасти та борошна. Після 2 років подається у вигляді дрібних крихт;
  • мюслі та гранолу.

До 3 років варто не включати в раціон:

  • промислові напівфабрикати, копченості, сосиски, ковбаси - у складі велика кількість жирів та солі;
  • куплені соки - у них велика кількість цукру.

Зазначимо, що тверді, гладкі ягоди або фрукти не можна давати дітям до 4 років, адже існує ризик асфіксії. Такі продукти слід розім'яти або розрізати на 2-4 частини.

До 5 років лікар не радить давати:

  • сирі/напівсирі продукти тваринного походження, солена риба та ікра - ризик кишкових інфекцій, лістеріозу;
  • непастеризоване молоко та молочні продукти, сири з пліснявою, яйця з сирим та м'яким жовтком - ризик кишкових інфекцій, лістеріозу та сальмонельозу;
  • сирі крупи, борошно, тісто, пророщені зерна без термічної обробки - ризик кишкових інфекцій та лестеріозу.
  • рисове молоко - може містити залишки миш'яку;
  • напої з кофеїном та з замінниками цукру.

Важливо, що дітям будь-якого віку краще не давати:

  • лісові гриби;
  • рибу з високим вмістом ртуті (тунець, риба-меч, акула);
  • погано вимиті овочі та фрукти;
  • термічно не оброблене м'ясо та рибу;
  • домашні застарілі консерви, пошкоджені або здуті бляшанки;
  • продукти без етикеток і терміну придатності;
  • фаст-фуд.

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