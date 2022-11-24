Даже если не на чем готовить: какие продукты нельзя давать детям

Российские войска массово наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому украинцы остаются без воды и света. Однако родителям следует знать, что даже в таких критических условиях, когда негде готовить есть, детям нельзя давать некоторые продукты.

Об этом рассказала семейный врач Татьяна Рыбка в Instagram .

В частности, могут возникнуть ситуации, когда нет света и не на чем даже приготовить еду. Однако, родители должны следить за безопасное питание детей и не давать им вредных продуктов.

Врач говорит, что детям до 1 года запрещено давать следующие продукты:

мед - есть риск ботулизма;

соль - почки еще не зрелые, чтобы выводить избыток соли;

сахар - вызывает ранний кариес и недостаточность питательных веществ;

коровье молоко - белок коровьего молока плохо усваивается, может снижать всасывание железа;

все напитки, кроме воды.

Детям до 2 лет не рекомендуется давать:

добавленный сахар - не обеспечивает питательными веществами, риск кариеса, ожирение;

чай, кофе и какао;

цельные орехи - только в виде пасты и муки. После 2 лет подается в виде мелких крошек;

мюсли и гранолу.

До 3 лет следует не включать в рацион:

промышленные полуфабрикаты, копчености, сосиски, колбасы - в составе большое количество жиров и соли;

купленные соки - у них большое количество сахара.

Отметим, что жесткие, гладкие ягоды или фрукты нельзя давать детям до 4 лет, ведь существует риск асфиксии. Такие продукты следует размять или разрезать на 2-4 части.

До 5 лет врач не советует давать:

сырые/полусырые продукты животного происхождения, соленая рыба и икра - риск кишечных инфекций, листериоза;

непастеризованное молоко и молочные продукты, сыры с плесенью, яйца с сырым и мягким желтком - риск кишечных инфекций, листериоза и сальмонеллеза;

сырые крупы, мука, тесто, пророщенные зерна без термической обработки - риск кишечных инфекций и лестериоза.

рисовое молоко - может содержать остатки мышьяка;

напитки с кофеином и заменителями сахара.

Важно, что детям любого возраста лучше не давать: