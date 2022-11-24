Даже если не на чем готовить: какие продукты нельзя давать детям
Российские войска массово наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому украинцы остаются без воды и света. Однако родителям следует знать, что даже в таких критических условиях, когда негде готовить есть, детям нельзя давать некоторые продукты.
Об этом рассказала семейный врач Татьяна Рыбка в Instagram.
В частности, могут возникнуть ситуации, когда нет света и не на чем даже приготовить еду. Однако, родители должны следить за безопасное питание детей и не давать им вредных продуктов.
Врач говорит, что детям до 1 года запрещено давать следующие продукты:
- мед - есть риск ботулизма;
- соль - почки еще не зрелые, чтобы выводить избыток соли;
- сахар - вызывает ранний кариес и недостаточность питательных веществ;
- коровье молоко - белок коровьего молока плохо усваивается, может снижать всасывание железа;
- все напитки, кроме воды.
Детям до 2 лет не рекомендуется давать:
- добавленный сахар - не обеспечивает питательными веществами, риск кариеса, ожирение;
- чай, кофе и какао;
- цельные орехи - только в виде пасты и муки. После 2 лет подается в виде мелких крошек;
- мюсли и гранолу.
До 3 лет следует не включать в рацион:
- промышленные полуфабрикаты, копчености, сосиски, колбасы - в составе большое количество жиров и соли;
- купленные соки - у них большое количество сахара.
Отметим, что жесткие, гладкие ягоды или фрукты нельзя давать детям до 4 лет, ведь существует риск асфиксии. Такие продукты следует размять или разрезать на 2-4 части.
До 5 лет врач не советует давать:
- сырые/полусырые продукты животного происхождения, соленая рыба и икра - риск кишечных инфекций, листериоза;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, сыры с плесенью, яйца с сырым и мягким желтком - риск кишечных инфекций, листериоза и сальмонеллеза;
- сырые крупы, мука, тесто, пророщенные зерна без термической обработки - риск кишечных инфекций и лестериоза.
- рисовое молоко - может содержать остатки мышьяка;
- напитки с кофеином и заменителями сахара.
Важно, что детям любого возраста лучше не давать:
- лесные грибы;
- рыбу с высоким содержанием ртути (тунец, рыба-меч, акула);
- плохо вымытые овощи и фрукты;
- термически не обработанное мясо и рыбу;
- домашние устаревшие консервы, поврежденные или сдутые банки;
- продукты без этикеток и сроки годности;
- фаст-фуд.
Ранее мы сообщали, почему детям нельзя назначать "сложные" капли в нос.
Также мы писали, чем опасен длительный насморк у детей.