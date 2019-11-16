Украинцев нашли в холодильной камере: новые шокирующие детали трагедии в Польше

В Польше украинцев нашли в холодильнике (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцы, которые погибли в холодильной камере, работали в Польше легально

На прошлой неделе, 10 ноября, под Варшавой в Садковице были найдены два тела граждан Украины, которыми оказались заробитчане 28-ми и 46-ти лет, в холодильной камере. Мертвые украинцы были родственниками из Тернопольской области, которые два месяца назад приехали на работу в Польшу. Сейчас появились новые детали смерти мужчин. Об этом сообщает "Страна".

Украинцы работали на яблочной плантации и задохнулись в помещении, в котором перекрывают кислород и насыщают азотом. Это делается для того, чтобы фрукты лучше сохранялись.

Местные правоохранители заявили, что о смерти мужчин им сообщил хозяин ангара. Польские СМИ писали, что двери в помещение никто не трогал, но окно туда было открыто. При этом рядом с телами были обнаружены открытые бутылки с алкоголем.

По словам польского журналиста, полиция выдвигает версию, что мужчины хорошо выпили и просто уснули, забыв об особенностях камеры для фруктов и овощей. Но родственники украинцев считают, что их специально убили, чтобы не расплачиваться с ними за работу.

Ангар, в котором обнаружили тела украинцев (фото: policja.pl)

Иван и Игорь уехали в Польшу на заработки в середине августа. При этом у них были рабочие визы с приглашениями. Но официально их оформили только 8 ноября, а мертвыми их обнаружили в тот день, когда они должны были ехать домой в Украину.

Они собрались покинуть Польшу досрочно, чтобы успеть на похороны отца Ивана. За украинцами должен был приехать автобус. Позже стало известно, что хозяин-поляк предлагал водителю тихо уехать, потому что придется быть свидетелем и ходить на допросы.

По одной из версий, поляк чтобы не платить заробитчанам, заманил их в ангар, для этого специально открыл окно, а когда они зашли туда, закрыл его.

В Польше украинцам платили около 3 тысяч злотых (19 тысяч гривен), но за последний месяц с ними якобы не рассчитались. Кроме того, поляк еще требовал 40 тысяч злотых (250 тысяч гривен) за доставку тел до границы с Украиной.

Родные отказались платить, и деньги собирали всем селом. Односельчане не верят, что смерть украинцев расследуют, они наоборот думают, что из них сделают виновных.

Погибшие украинцы были жителями села Серетец. У Ивана, остались жена и 13-летний сын.