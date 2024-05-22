Нащадок "людини-дракона": вчені розгадали таємницю черепа, який знайшли у Китаї (фото)

Вчені дійшли висновку, що череп, який знайшли два роки тому у Китаї, належав гібриду двох видів - Homo sapien та Homo longi, останній також відомий як "людина-дракон". Цей вид жив 900 000 років тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily mail.

Що відомо про загадковий череп

Череп знайшли у китайській провінції Хубей у 2022 році. Він спантеличив археологів своєю дивною формою та особливостями. Тоді знахідку назвали "людина Юньсянь".

Нове дослідження відтворило повну 3D-модель черепа, показавши, що він мав кістки обличчя людини, але сплощений череп, товстішу надбрівну кістку Homo longi.

Вчені дійшли висновку, що "людина Юньсянь", є представником давно втраченої сестринської лінії людей.

"Доцільно зробити висновок, що Юньсянь морфологічно та хронологічно близький до останнього спільного предка ліній H. sapiens і людини-дракона", - пишуть автори в дослідженні.

Додамо, що у Китаї за останні 50 років знайшли три подібні черепи.

Череп "людини Юньсянь" (фото: Chuang Zhao)

Вчені поки сперечаються, скільки людиноподібних видів було в нашій новітній археологічній історії. Загальновизнано, що існувало два архаїчні види людей - неандертальці та денисовці. Вони жили окремими групами приблизно до 30 000 років тому і мали відмінні риси. Але череп "людини-Юньсянь" було важко віднести до однієї з цих категорій.

Дослідники припускали, що це міг бути представник сімейства денисівців, яке виникло в Азії приблизно 500 000 років тому. Вчені вважають, що родовід "людини-дракона" міг включати денисівців, оскільки ці групи жили на Землі приблизно в один час.

Проаналізувавши новий череп, дослідники визначили, що його риси були схожі на ті, що були виявлені у ранніх людей і людей-драконів, тобто, ймовірно, він був нащадком обох.

За словами вчених, Homo longi мав великі очні ямки, корінні зуби, які були набагато більшими за наші, товсту надбрівну кістку та розмір мозку, подібний до людського. І ці особливості спостерігалися в черепі людини Юньсянь.

Так виглядала "людини Юньсянь" (фото: Chuang Zhao)

Сучасні люди стали окремим видом під назвою Homo sapiens приблизно мільйон років тому. Вони спершу з'явились в Африці й згодом поширилися по всьому світу.

Неандертальці виникли в Європі та Азії приблизно 400 000 років тому. Денисівці також походять з Азії, але дослідники вважають, що вони, ймовірно, кочували по всьому азійському континенту.

Хоча кожен із цих видів унікальний, генетично вони були достатньо схожі, щоб мати можливість спаровуватися.

За даними Смітсонівського музею природної історії, сьогодні можна знайти деяких людей, які мають від 1 до 4% ДНК неандертальців і від 4 до 6% ДНК денисівців.

Додамо, що 55 млн років тому відбулася еволюція перших примітивних приматів. 5,5 млн років тому - з'явились Ardipithecus - рання "пралюдина", яка мала спільні риси з шимпанзе та горилами. А вже 54 000 - 40 000 років тому сучасні люди прийшли на територію Європи.