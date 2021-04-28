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У нас продолжается первая волна COVID-19: эпидемиолог шокировал заявлением

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 11:36
У нас продолжается первая волна COVID-19: эпидемиолог шокировал заявлением Эпидемиолог рассказал о волнах COVID-19 в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украина не прошла первую волну коронавируса, а после майских праздников будет всего лишь очередной пик, так как уровень вакцинации очень низкий.

Таким заявлением шокировал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин в эфире программы в эфире "Украина 24".

Медик считает, что в Украине все еще продолжается первая волна COVID-19.

"В прошлом году мы надеялись, что с приходом потепления, летнего периода у нас снизится рост заболеваемости COVID-19, но, к сожалению, это не оправдалось. В течение всего лета мы видели только увеличение. Осенью мы столкнулись с первой большой проблемой, когда большинство лечебных учреждений были заполнены людьми с тяжелыми формами COVID-19", - отметил эпидемиолог.

Специалист совсем не согласен со словами, что в стране сейчас третья волна коронавируса. По его словам, волна заканчивается, когда фиксируются единичніе случаи инфекции.

"У нас продолжается первая волна COVID-19. Это третий пик первой волны – вот так более правильно говорить. Потому что волна заканчивается только тогда, когда мы приходим к единичным случаям. У нас никогда еще за все время пандемии COVID-19 не было такого значительного снижения. У нас продолжается первая волна, и мы не можем на сегодняшний день говорить, что она у нас как-то снижается или повышается. Был пик, но после майских праздников мы ожидаем очередной пик, потому что уровень вакцинопрофилактики в нашей стране критически низок", - заявил Александрин.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина начала выход из третьей волны коронавируса.

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