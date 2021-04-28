У нас триває перша хвиля COVID-19: епідеміолог шокував заявою

Україна не пройшла першу хвилю коронавірусу, а після травневих свят буде всього лише черговий пік, бо рівень вакцинації дуже низький.

Медик вважає, що в Україні все ще триває перша хвиля COVID-19.

"Минулого року ми сподівалися, що з приходом потепління, літнього періоду у нас знизиться зростання захворюваності COVID-19, але, на жаль, це не виправдалося. Протягом усього літа ми бачили тільки збільшення. Восени ми зіткнулися з першою великою проблемою, коли більшість лікувальних установ були заповнені людьми з важкими формами COVID-19", - зазначив епідеміолог.

Фахівець зовсім не згоден зі словами, що в країні зараз третя хвиля коронавірусу. За його словами, хвиля закінчується, коли фіксуються поодинокі випадки інфекції.

"У нас триває перша хвиля COVID-19. Це третій пік першої хвилі - ось так більш правильно говорити. Тому що хвиля закінчується тільки тоді, коли ми приходимо до одиничних випадків. У нас ніколи ще за весь час пандемії COVID-19 не було такого значного зниження. У нас триває перша хвиля, і ми не можемо на сьогодні говорити, що вона у нас якось знижується або підвищується. Був пік, але після травневих свят ми очікуємо черговий пік, тому що рівень вакцинопрофілактики в нашій країні критично низький", - заявив Александрін.