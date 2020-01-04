Нарушения зрения и слепота: Супрун поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун о нарушениях зрения

Супрун рассказала, что нужно знать о нарушениях зрения

Уляна Супрун сообщает, что через зрение мы получаем 85% информации, однако если есть какие-то нарушения, то глазами человека становятся слух, обоняние и осязание. Соответствующую публикацию экс-чиновник и врач опубликовала в соцсети Facebook.

По данным ВОЗ, в мире не менее 2,2 миллиарда человек имеют нарушения зрения или слепоту. Для многих из них крайне важно иметь способ коммуникации с внешним миром, который может дать, в частности, шрифт Брайля - его можно почувствовать и прочитать на ощупь.

Супрун о нарушениях зрения (фото: pixabay.com)

Такие приспособления облегчают жизнь людей с нарушением зрения и могут помочь ориентироваться в пространстве и узнавать новую информацию.

Однако люди, которые потеряли зрение во взрослом возрасте, испытывают трудности с изучением шрифта Брайля. Преимущественно его изучают в детстве. В таком случае, чтение книг заменяется прослушиванием аудиокниг.

Несмотря на это, шрифт Брайля был и остается одним из главных инструментов письма и чтения. Однако из-за сложной технологии изготовления книги для людей с нарушением зрения литературы бывает недостаточно.

"Реальность такова, что дети могут учиться по учебнику многолетней давности после того, как школьная программа уже изменилась - новые учебники просто не допечатывают вовремя.Недавно была создана онлайн-библиотека книг шрифтом Брайля для детей. Они выпускают книги для дошкольников, учащихся младших и средних классов", - пишет Супрун.

По словам врача, люди с нарушением зрения могут попасть в информационный вакуум. Использование и распространение информации о шрифте Брайля является одним из способов его разрушить.