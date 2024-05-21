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Народилася з такою ж пухлиною, як і її мама 32 роки тому: у Львові лікарі розповіли неймовірну історію

Львів, Вівторок 21 травня 2024 15:30
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Народилася з такою ж пухлиною, як і її мама 32 роки тому: у Львові лікарі розповіли неймовірну історію У Львові дитина народилася з такою ж пухлиною, як і її мама 32 роки тому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові хірурги успішно прооперували новонароджену дівчинку із крижово-куприковою тератомою. Дівчинка народилась з такою ж пухлиною, яка була і в її мами 32 роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Першого медичного об'єднання Львова.

Коли виявили ваду

Ваду усунули за одну операцію. 32 роки тому дитина з такою ж проблемою мусила витримати декілька втручань. Усе це на собі відчула мама новонародженої Роксоланки - Анастасія.

Відомо, що їй при народженні теж поставили діагноз - крижово-куприкова тератома.

Тож жінка очікувала, що її крихітній донечці доведеться витримати справжні випробування, як свого часу і їй самій.

Але за десятиріччя багато що змінилося у лікуванні таких патологій.

Маленька львів’янка Роксолана з’явилася на світ з 8-сантиметровою пухлиною. Новоутворення виявили ще на 19-му тижні вагітності під час УЗД.

Ця пухлина формується ще в утробі, часто має великі розміри та стискає внутрішні органи дитини. Єдиний метод лікування - хірургічне видалення.

Дитині операцію провели на 10-й день після народження.

Народилася з такою ж пухлиною, як і її мама 32 роки тому: у Львові лікарі розповіли неймовірну історіюНародилася з такою ж пухлиною, як і її мама 32 роки тому: у Львові лікарі розповіли неймовірну історіюУ Львові врятували немовля з такою ж пухлиною, яка була і в її мами 32 роки тому (фото: facebook.com/1tmolviv)

Чому у мами та доньки виявили пухлини

За словами лікарів, однакові пухлини у мами і доньки - простий збіг. Тому спадковість не має до цього жодного відношення.

Така патологія зустрічається в одного з 35 тисяч новонароджених.

У дитини була тератома глибокого третього типу, тож хірургам потрібно було одномоментно видалити утворення та виконати анопроктопластику, тобто відновити пошкоджені ділянки, з яких вирізали пухлину.

Лікарі зазначили, що для таких маленьких діток дуже важливо виконати всі необхідні маніпуляції в ході однієї операції, бо це знижує ризик ускладнень та скорочує період одужання.

"Наслідки від такого раннього оперативного втручання жодним чином не турбуватимуть дитину у майбутньому", - розповіла хірург Галина Курило.

Народилася з такою ж пухлиною, як і її мама 32 роки тому: у Львові лікарі розповіли неймовірну історіюНародилася з такою ж пухлиною, як і її мама 32 роки тому: у Львові лікарі розповіли неймовірну історіюУ Львові врятували немовля з такою ж пухлиною, яка була і в її мами 32 роки тому (фото: facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів.

Також ми писали, що українські лікарі унікальним способом врятували дитині життя.

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