"На вистави приходили діти з недитячими очима": історія директора херсонського драмтеатру у музеї "Голоси мирних"

Олександр Книга - художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша. Він із родиною мешкав у місті Олешки, поруч із Херсоном. Пережив і допити, і викрадення, і спроби ворога схилити до співпраці. Після - почав відроджувати культурне життя у Херсоні та Миколаєві. Історія Олександра увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.

Весна 2022 року. Щоби затримати українського митця в його власному домі, ворог відправляє пів роти. Олександр говорить, що в якийсь момент відчув себе "Усамою бін Ладеном".

"Це було схоже на кіно або виставу. Я — цивільний, директор театру. І мене приїхало затримати десь 40 озброєних до зубів російських військових, плюс три бронетранспортера, "зетки" і снайпер у сусіда", - розповів він Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси мирних".

Олександру з родиною вдалося виїхати через 40 днів після початку окупації. Херсон звільнили 11 листопада 2022 року, а за тиждень вибухотехніки дозволили співробітникам зайти до драматичного театру. Уже у грудні на базі закладу Олександр Книга організував артхаб. Вистави та концерти проходять у сховищах у різних мікрорайонах.

"На диво, у Херсоні залишалося багато дітей, ми за тиждень обслугували 1700 дітлахів. Вражало, що це діти з недитячими очима. Коли ти даруєш дорогу ляльку, а у дитини немає радості в очах, це перевертає душу", - говорить Олександр.

У певний момент Херсонський театр став волонтерським центром та осередком для дитячих майстер-класів.

Історія Олександра Книги увійшла до музею "Голоси мирних", який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 110 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.