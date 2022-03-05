ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Мы с народом Украины": видео с Джеком Николсоном восхитило сеть

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 23:56
"Мы с народом Украины": видео с Джеком Николсоном восхитило сеть Фото: Джек Николсон выразил поддержку Украине
Автор: Людмила Жукова

В сети появилось видео, как американский топовый актер Джек Николсон выразил свою поддержку Украине. Как позже выяснилось, в ролике TikTok образ звезды Голливуда примерял на себя его "коллега".

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

"Выяснилось, что это тик-токер Norman Deesing, который популярен тем, что играет Джека Николсона в Tik-Tok. Впрочем, все равно спасибо за поддержку", - отмечается в сообщении.

В коротком видео можно увидеть, как "Николсон" идет по улице, и спотыкается об камень. Он его поднимает, и видит на нем желто-синий флаг. Он сдувает с него пыль и прижимает к груди.

"Мы с народом Украины", - подписан ролик, набравший огромное количество просмотров.

Напомним, что Джек Николсон, известный голливудский актер и кинорежиссер, за плечами которого более 50 лет успешной карьеры, страдает от деменции. В последние годы он перестал появляться на публике и его состояние ухудшается.

По словам близкого друга актера, звезда доживает свои последние дни в своем особняке в Лос-Анджелесе. 84-летний Джек Николсон больше не выходит из дома, и за ним сейчас присматривают его сын и дочь.

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины.

Читайте также, что Белла Хадид поддержала Украину в войне с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джек Николсон
LITE
Украинский блогер эксперементирует в жанре "а капелла", создавая патриотические песни
Украинский блогер эксперементирует в жанре "а капелла", создавая патриотические песни