У музеї "Голоси мирних" виклали історії українських медиків до Дня медпрацівника

Медики України - справжні герої, які без сумнівів жертвують власною безпекою та готові віддати життя заради порятунку інших. Деякі з них довірили свої історії музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Українські медики роблять можливе й неможливе для того, щоби серця українців та України продовжували битися, рятують життя і наближають Перемогу. Вони оперують під обстрілами у напівтемряві. Приймають пологи у підвалах. Виносять поранених з поля бою. І повертають людей з того світу, рішуче встаючи між пацієнтом та смертю.

У мирному житті лікарка-гінекологиня, письменниця та блогерка Наталія Лелюх чи не щодня бачила диво народження нового життя. Під час повномасштабної війни стала лікаркою-волонтеркою. Разом із командою однодумців їздить до прифронтових або деокупованих місць — везе туди ліки, допомогу, а головне — надію...

Парамедик екстреної медичної допомоги Маріуполя Сергій Чорнобривець прийшов у лікарню 24 лютого 2022 року і відпрацював 22 доби підряд. Він рятував жінок після вибуху пологового будинку. Бачив, як крізь рану б’ється серце семирічної крихітки. У надії допомогти реанімував уже мертвого підлітка. І постійно ризикував життям.

У перший день великої війни лікарка Олена Алєксєєнко з Кролевецької лікарні вирушила на виклик. Розстріл на трасі! Дорога, яка з’єднує пункт пропуску на кордоні з російською федерацією з селом Кіпті Чернігівської області. Окупанти розстріляли автівки мірних жителів та українських військових...

14 загиблих і десятки поранених — такі наслідки обстрілу черги за хлібом у Чернігові 16 березня минулого року. Хірург-травматолог Олександр Крюк згадує, що у той день до нього та всіх колег у черзі на операцію було по 3-4 людині. Рятували не лише в операційних, а де тільки можна було. У ті перші місяці війни оперувати доводилося і під світлом ліхтаря, і під обстрілами.

Ці та інші історії медиків України дивіться, слухайте та читайте на порталі музею "Голоси мирних". Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію за посиланням https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.