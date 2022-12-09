Мухарський назвав загрозу для українців після перемоги: "новий совок під егідою русофільства"

Шоумен Антін Мухарський розповів, які найбільші небезпеки чекають українське суспільство після перемоги. Та чому варто остерігатись просування концепції держави "Україна-Русь".

Які виклики повстануть перед нашим суспільством

Після перемоги на українське суспільство чекає багато серйозних випробувань. Найбільшим буде те - за якою моделлю будувати державу надалі.

"Маємо безумного, п'яного й агресивного країну-сусіда. Якщо так трапиться, як замислюється - Росія розпадеться внаслідок національно-визвольних революцій. І це почнеться з Чечні і Татарстану, де найбільш розвинені національні протистояння. І тоді в нас є два шляхи - або ставати національною державою, за яку я вболіваю. Або ставати Україною-Руссю, за яку вболіває колективний Арестович", - розповідає шоумен.

На думку Мухарського, після нашої перемоги ліберальні росіяни можуть масово переїжджати в уже успішну на той час Україну.

"Вони побіжать до нас зі своїми пушкіними, достоєвськими і КВНами, гайдаями, цвеєтаєвими, ахматовими. Саме у цьому бачу найбільше небезпеку", - додає артист.

Чим небезпечна концепція "Україна-Русь"

"Дехто з найближчого оточення президента прагне бачити якраз Україну-Русь. Потім десь Україна відпаде і залишиться Русь. А українські націоналісти і маргінали знову стануть найбільшими ворогами. Я зі своєю концепцією національної держави є більшим ворогом для України, тої, яку пропагандує колективний Арестович, ніж російські ліберали, з якими досі бесідують і будують “будущеє” України", - стверджує Антін.

За словами Мухарського, при такій моделі побудови держави "України стане ще менше, ніж її є зараз".

"Чи ми знову повернемось у цей квазікультурний імперіалізм України-Русі з “общім наречієм і культурними героями" - залишається під питанням. Бо цей переформатований совок під егідою ліберального, прогресивного русофільства можуть нам тут насаджувати", - говорить шоумен.

Також радить українцям позбутись ілюзій, що після перемоги у нас не залишиться місця будь-чого російського.

"Я б хотів відповісти утопічно, що ми всі будемо гідні тих, хто загинув. Нам ще тільки належить виховати націю. А російський непотріб буде завжди в Україні. Але треба розуміти, що це лайно і його треба позбавлятись", - підсумував Мухарський.