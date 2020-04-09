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Как можно заразиться коронавирусом в супермаркете: опубликовано видео

STYLERКоронавирус    09.04.2020 - 19:58
Как можно заразиться коронавирусом в супермаркете: опубликовано видео
Опасность инфицирования коронавирусом в супермаркете (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали видео со схемой заражения от кашляющего человека в магазине

Коронавирус в Украине инфицировал 1892 человека, из них 57 людей скончались от осложнений инфекции, 45 выздоровели. Многие люди обеспечивают себя средствами защиты и ходят в магазины за покупками. Ученые финского Университета Аалто совместно со специалистами Финского метеорологического института и Университета Финляндии решили показать, как человек в общественном месте может заразиться инфекцией от другого, если тот чихнет или закашляет.

Специалисты уверяют, что конденсат капель при чихании или кашле остается в воздухе, даже если больной уже покинул это место и ушел.

"Предварительные результаты показывают, что несущие вирус частицы аэрозоля могут оставаться в воздухе дольше, чем изначально думали. Самые мелкие частицы оседают не сразу, а остаются "плавать" на месте или разносятся по помещению с потоками воздуха", цитирует ученых издание The Sun.

Профессор Вилле Вуоринен говорит, что лучше всего не ходить в общественные места совсем, а если вы все-таки собрались в магазин или супермаркет, старайтесь не находится там долго.

Схема заражения коронавирусом в супермаркете (YouTube)

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