Можно занести инфекцию: медики неожиданно высказались об опасности туалетной бумаги

Врачи сделали неожиданное заявление о вреде туалетной бумаги (Фото:pixabay.com)

Врачи рассказали об опасности, которую несет использование туалетной бумаги

Обычная туалетная бумага может стать очень опасной для здоровья человека. Такое заявление сделали британские медики и призвали отказаться от использования туалетной бумаги определенных сортов.

Как объясняют специалисты, туалетная бумага может нанести вред интимным местам и даже повредить гениталии. Об этом пишет издание The Daily Star.

Доктор Диана Галл объяснила, что некоторые виды туалетной бумаги способны нанести вред коже и слишком резкое вытирание может привести к порезам и разрывам в самых чувствительных местах. Такая бумага вызывает сотни микроразрезов на половых органах, и это ведет к раздражению, зуду, болезненности и развитию инфекций.

"Вместо того, чтобы вытирать, вы должны промачивать гениталии, чтобы предотвратить микроразрезы и анальные трещины, которые представляют собой небольшие разрывы, в которые легко может попасть инфекция. Вам также следует рассмотреть альтернативные варианты, такие как биде и душевые туалеты", - объяснила доктор Галл.

Она добавила, что на данный момент ассортимент туалетной бумаги в продаже очень большой, но далеко не каждая подходит для использования, так как в некоторых видах содержатся химикаты, ароматизаторы и красители. Они могут вызывать аллергические реакции и дополнительное раздражение, отечность и зуд.

"Яркая туалетная бумага также может быть связана с осложнениями внизу, поскольку она может вызывать раздражение такое же, как ароматизированная ткань", - отметила доктор.

Медики рекомендуют использовать туалетную бумагу только мягких сортов, которая не была обработана хлором, не содержит ароматизаторов и красителей.

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