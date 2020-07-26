ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Можна занести інфекцію: медики несподівано висловилися про небезпеку туалетного паперу

Неділя 26 липня 2020 22:04
Можна занести інфекцію: медики несподівано висловилися про небезпеку туалетного паперу
Лікарі зробили несподівану заяву про шкоду туалетного паперу (Фото:pixabay.com)
Автор: Styler

Лікарі розповіли про небезпеку, яку несе використання туалетного паперу

Звичайний туалетний папір може стати дуже небезпечним для здоров'я людини. Таку заяву зробили британські медики та закликали відмовитися від використання туалетного паперу певних сортів.

Як пояснюють фахівці, туалетний папір може завдати шкоди інтимним місцям і навіть пошкодити геніталії. Про це пише видання The Daily Star.

Доктор Діана Галл пояснила, що деякі види туалетного паперу здатні завдати шкоди шкірі та дуже різке витирання може призвести до порізів і розривів у найбільш чутливих місцях. Такий папір викликає сотні мікророзрізів на статевих органах, і це веде до подразнення, свербежу, болючості та розвитку інфекцій.

"Замість того, щоб витирати, ви повинні промочувати геніталії, щоб запобігти мікророзрізам і анальним тріщинам, які являють собою невеликі розриви, в які легко може потрапити інфекція. Вам також слід розглянути альтернативні варіанти, такі як біде і душові туалети", - пояснила доктор Галл.

Вона додала, що на цей момент асортимент туалетного паперу у продажу дуже великий, але далеко не кожен підходить для використання, оскільки в деяких видах містяться хімікати, ароматизатори та барвники. Вони можуть викликати алергічні реакції та додаткове роздратування, набряклість та свербіж.

"Яскравий туалетний папір також може бути пов'язаний з ускладненнями внизу, оскільки він може викликати роздратування таке ж, як ароматизована тканина", - відзначила лікар.

Медики рекомендують використовувати туалетний папір тільки м'яких сортів, який не був оброблений хлором, не містить ароматизаторів і барвників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли про шкоду і користь популярних спецій.

А також розповідали про те, що лікарі зруйнували міф про корисність волоських горіхів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України врачивредные веществаопасность
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся