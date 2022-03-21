Как можно помочь Украине тем, кто в тылу или за границей: полезные варианты

Миллионы украинцев вынуждены были из-за агрессии России против Украины эвакуироваться в более безопасное место – в другие города или за границу. Многие люди начинают переживать вину уцелевшего и ищут способы, как помочь Украине.

Украинская технологическая компания Roosh собрала список вариантов, как можно посильно помочь Украине. Такие способы помощи может оказать практически любой человек.

1. Распространяйте информацию. Фото и видео того, что на самом деле происходит в Украине. Транслируйте реальную ситуацию миру. За Украиной правда, а это значит, что мы можем победить и вражескую пропаганду.

2. Собирайте доказательства. Если у вас есть фото и видеодоказательства преступлений, которое совершает Россия и оккупанты против Украины, ее жителей и инфраструктуры – присылайте их на сайт dokaz.gov.ua.

Все эти материалы используются для привлечения России к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале.

3. Играйте. На playforukraine.life можно играть в 2048, блокируя таким образом сайты врага.

Львовские айтишники создали онлайн-игру, которая помогает класть сайты, которые обслуживают армию РФ. Если вы в Украине - включите VPN и наслаждайтесь. Технически такая игра безопасна и может навредить только врагам.

4. Помогайте там, где вы находитесь. Создайте подборку о поиске жилья в Западной Украине или в той местности, где вы сейчас находитесь, инструкцию о том, как пересечь границу с ребенком.

Составьте алгоритм действия для человека, который приехал и ему нужно восстановить документы и зарегистрироваться. Вам личный опыт может оказаться очень ценным.

Делитесь тем, как можно выехать безопаснее, где найти жилье или транспорт, какие документы нужно сделать по приезду. Можно создать чат для людей, которые едут в вашем направлении.

В офлайне можно встречать людей, подвозить их ко временному жилью, помогать обустроиться, показать, что и где находится.

5. Станьте донором крови. ДонорUA - система управления донорами крови. Каждый день в Телеграм они пишут, в каких городах нужна кровь, дают ссылки на запись и публикуют противопоказания. Если вы в Украине и видите, что вашему региону нужна помощь, присоединяйтесь к важному делу.

6. По возможности продолжайте работать. Мы все сейчас чувствуем стресс 24/7. В таком состоянии мозг будто отказывается думать.

Но если вы в безопасности, а ваша деятельность позволяет вам работать онлайн, это помощь для экономики страны. К тому же работа не дает возможности проверять новости каждую минуту, а это плюс.

7. Занимайтесь волонтерством. Так вы сможете не только отвлечься, но и помочь украинской армии или людям, которым пришлось покинуть свои дома.

Волонтеры сортируют вещи, шьют флаги, ищут оборудование за рубежом, собирают деньги, договариваются о трансфере и делают множество других вещей. Даже маленькая помощь - это большая помощь.

8. Ходите на митинги. Если вы находитесь в другой стране, то вы можете таким образом помочь Украине. Нас должны видеть, слышать и знать, что происходит.