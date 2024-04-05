Можна впасти в кому та зіпсувати зір. В Україну завезли отруйний болгарський перець

В Україну завезли отруйний болгарський перець, в якому зафіксовано перевищену концентрацію інсектициду та акарициду - форметанату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Херсонську Міську Військову Адміністрацію.

Що треба знати про отруйний овоч

Привезли отруйні овочі на українську територію з Польщі. Виростили перець з хімікатами в Йорданії.

"Повідомляється, що до України (отримувач: ТОВ “МОДЕНА УКРАЇНА”) овоч ввезли з Польщі (гуртовик: VITA FRUIT sp.z.o.o, Przeworsk)", - сказано у повідомленні.

У продукті виявили дві речовини в підвищеній концентрації, через що вони можуть призвести до несприятливих наслідків - акарицид та інсектицид.

Обидві речовини можуть спровокувати отруєння, інтоксикацію та подразнення шкіри.

Чим небезпечний форметанат

Форметанат є інсектицидом та акарицидом, який застосовують для обробки насіння та деяких видів фруктів, таких як цитрусові, персики, нектарини, груші, яблука та помідори. Хімічно він відноситься до карбаматів і містить ще одну активну групу - формамідінову, яка визначає його вплив на комах.

Людина та тварини можуть отримувати цей хіміка через їжу, воду або вдихання. Симптоми гострого отруєння форметанатом включають нудоту, блювання, біль у животі, слинотечу, діарею, підвищену пітливість, порушення зору, слабкість, утруднене дихання та підвищення артеріального тиску. У випадках важкого отруєння може виникнути судома, а потерпілий може впасти в кому.

Ці ефекти зумовлені механізмом дії інсектицидц: він обертає фермент ацетилхолінестеразу, який руйнує ацетилхолін, нейромедіатор, що бере участь у передачі сигналу від нервів до м'язів та в центральній нервовій системі.

Надлишок цього речовини в організмі призводить до порушення функціонування нейронів. Форметанат не має канцерогенних властивостей, і його хронічна токсичність для ссавців є слабко дослідженою.