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"Мотиватором были не деньги": MONATIK признался, почему выступал в России после 2014 года

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 12:05
"Мотиватором были не деньги": MONATIK признался, почему выступал в России после 2014 года Монатик рассказал, почему выступал в России после 2014 года (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский артист MONATIK (настоящее имя Дмитрий Монатик) признался, почему ездил с концертами в Россию после того, как РФ оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

По его словам, до 2014 года песни в Украине не могли быть хитами, если они не стали популярными в РФ. Об этом он рассказал в интервью "Фактам ICTV".

Музыкант отметил, что раньше получить признание в Украине можно было только после того, если тебя полюбил российский слушатель.

"Когда я начинал, переехал в Киев в 2008 году - это был другой шоу-бизнес и другие правила. И чувствовалось, что до 2014 года, пока песня не станет популярной в России, она в Украине не так сильно играет. В 2014 после Революции Достоинства все начало меняться, но все равно звучали их хиты. Но уже и наши песни здесь лучше воспринимались, лучше их брало радио", - вспомнил Монатик.

Также он добавил, что последний раз выступал в России в 2015 году. После этого он понял, что поступает неправильно. Звезда принял решение не выступать на корпоративах и премиях в РФ.

&quot;Мотиватором были не деньги&quot;: MONATIK признался, почему выступал в России после 2014 годаMONATIK откровенно признался, почему выступал в России после 2014 года (instagram.com/monatik_official)

Монатик отметил, что у России большой рынок и соответственно другие заработки, поэтому из-за соблазна иметь больше звезды туда ездили.

"Так мы люди устроенные - когда чего-то достигаем, то хочется больше. Но никогда моим мотиватором не были деньги, меня мотивировали творчество и люди. Я всегда любил смотреть, как люди танцуют под песни, которые у нас получились. Поэтому я себя классно развивал здесь", - поделился артист.

Певец добавил, что именно развитие сферы шоу-бизнеса в Украине позволило многим талантливым артистам не ориентироваться на российский рынок, а строить карьеру на родине.

Артист сейчас считает решение не выступать в РФ одним из самых главных в жизни.

Ранее мы сообщали, что MONATIK и Тина Кароль выступили в Казахстане. Однако, без скандала не обошлось.

Также мы писали, что Дмитрий зачитал сильное стихотворение о войне, которое он написал в первые дни вторжения РФ.

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Монатик
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