В МОН рассказали, сколько учителей в Украине отстранили из-за отказа вакцинироваться

В Украине после введения правила об обязательной вакцинации от коронавируса работников общеобразовательных учреждений, непривитые педагоги отстраняются от работы, и сейчас количество таких учителей составляет уже почти три тысячи.

Об этом 27 ноября сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале .

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки это 2,8 тыс. педагогических работников ЗЗСО", - рассказал чиновник.

Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровенской и Киевской областях: это 384 и 281 человек соответственно.

Глава МОН выразил надежду, что "в ближайшее время" удастся возобновить очное обучение в школах по всей территории Украины. При этом Шкарлет добавил, что зависит это "от каждого из нас и нашего добросовестного отношения к противоэпидемиологическим мерам".

Так, в настоящее время в Украине дистанционно продолжают работать 1,2 тысячи школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне. В начале этой недели, 22 ноября, таких было 1,7 тысячи школ.

Сколько учителей в Украине уже привиты

Министр проинформировал, что подавляющее большинство педагогов уже вакцинированы. Так, сейчас одной дозой привиты 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации прошли 86,4%, то есть более 563 тысячи человек.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования: