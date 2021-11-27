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В МОН рассказали, сколько учителей в Украине отстранили из-за отказа вакцинироваться

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Суббота 27 ноября 2021 19:17
В МОН рассказали, сколько учителей в Украине отстранили из-за отказа вакцинироваться Фото: в МОН Украины высказались о ситуации с отстранением учителей из-за обязательной вакцинации (Maja Hitij / Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине после введения правила об обязательной вакцинации от коронавируса работников общеобразовательных учреждений, непривитые педагоги отстраняются от работы, и сейчас количество таких учителей составляет уже почти три тысячи.

Об этом 27 ноября сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки это 2,8 тыс. педагогических работников ЗЗСО", - рассказал чиновник.

Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровенской и Киевской областях: это 384 и 281 человек соответственно.

Глава МОН выразил надежду, что "в ближайшее время" удастся возобновить очное обучение в школах по всей территории Украины. При этом Шкарлет добавил, что зависит это "от каждого из нас и нашего добросовестного отношения к противоэпидемиологическим мерам".

Так, в настоящее время в Украине дистанционно продолжают работать 1,2 тысячи школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне. В начале этой недели, 22 ноября, таких было 1,7 тысячи школ.

Сколько учителей в Украине уже привиты

Министр проинформировал, что подавляющее большинство педагогов уже вакцинированы. Так, сейчас одной дозой привиты 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации прошли 86,4%, то есть более 563 тысячи человек.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования:

  • Луганская область - 94,3%;
  • Сумская область - 93,9%
  • Донецкая область - 93,8%;
  • Черкасская область - 93,7%;
  • Харьковская область - 93,5%.

Напомним, в Украине с 8 ноября введена обязательная вакцинация от коронавируса для педагогов и госслужащих. За отказ от вакцинации представителям этих профессий грозит отстранения.

Также сообщалось, что ранее омбудсмен Людмила Денисова призвала Кабмин не отстранять от работы за отказ от вакцинации - вместо этого она предложила, как альтернативу, разрешить людям работать дистанционно.

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